IST IST: la band post-punk di Manchester in concerto il 17 marzo a Milano

Gli IST IST hanno appena pubblicato il nuovo album DAGGER e tra pochi giorni faranno tappa anche a Milano per presentarlo dal vivo!

L’appuntamento è fissato per martedì 17 marzo in Santeria Toscana 31.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4u7zIhv

Uscito il 6 febbraio, il disco sarà il loro quinto album in studio e arriva sulla scia dell’acclamato Light A Bigger Fire dello scorso anno. La release sarà accompagnata da un esteso tour di 24 date nel Regno Unito e in Europa, che includerà il ritorno all’iconico Paradiso di Amsterdam, oltre a molte altre tappe già familiari alla band. Il tour si concluderà alla Albert Hall di Manchester, un vero e proprio ritorno a casa che rappresenterà anche il loro concerto da headliner più grande di sempre.

Con una fanbase in continua crescita in tutta Europa e alcuni dei loro show più grandi nel Regno Unito all’orizzonte, l’attitudine celebrativa di DAGGER sembra destinata a risuonare in spazi sempre più grandi.

La band ha raccontato: “Abbiamo iniziato a lavorare al disco appena siamo tornati dal tour europeo alla fine del 2024. L’energia che ti porti dietro da un tour è potente, sei ancora in quella mentalità da live, quindi la musica che scrivi in quei momenti tende a essere più viscerale. Segui di più il flusso invece di essere metodico. Il risultato è una raccolta di brani già pronti per il palco.”

Animati dall’ambizione di guidare la band verso una nuova fase evolutiva, gli IST IST si sono rivolti all’affermato produttore Joe Cross (Hurts, Courteeners, Slow Readers Club), chiedendogli di creare un canale attraverso cui convogliare le loro grandi idee. Riscoperta rapidamente la chimica che aveva caratterizzato il loro lavoro precedente, dalla collaborazione ha presto iniziato a prendere forma qualcosa di speciale.

Il bassista Andy Keating aggiunge: “Volevamo fare scelte più audaci e incisive durante il processo di registrazione. Abbiamo voluto realizzare questo disco prima di tutto per noi stessi. Non c’era nessun’altra agenda se non quella di catturare l’energia post-tour e suonare le cose che noi stessi volevamo ascoltare. Il risultato è il nostro album più diretto dai tempi di Architecture.”

Il singolo principale e brano d’apertura dell’album, “I Am The Fear”, è dimostrativo di questo nuovo corso audace: un travolgente concentrato di energia, carico di synth oscillanti, linee di basso imponenti e chitarre stratificate. Pur mantenendo intatta l’essenza cupa e caratteristica del sound degli IST IST, una varietà di nuove influenze e ispirazioni attraversa questi 10 brani, dando vita a una sorprendente evoluzione.

Dall’immediatezza pop di “Warning Signs”, alle ampie distese synth di “The Echo”; dal rock deciso di “Burning”, alle atmosfere scintillanti e quasi da colonna sonora sci-fi di “Encouragement”, fino all’ambient rarefatto di “Song For Someone”, DAGGER brilla nell’oscurità con melodie luminose e hook affilati.

Completamente autofinanziato e pubblicato in totale indipendenza con la loro etichetta Kind Violence Records, DAGGER rappresenta — cinque album dopo — la conferma dell’etica DIY che è parte del DNA degli IST IST sin dagli inizi.

IST IST

17.03.2026 – Santeria Toscana 31 – Milano

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4u7zIhv

Prezzo: euro 25,00 + prev.