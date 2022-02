IGGY POP il 5 luglio a Mantova in concerto con l’Orchestra da Camera di Mantova

È fissato per martedì 5 luglio in Piazza Sordello a Mantova l’esclusivo appuntamento che vedrà Iggy Pop in concerto con la Free band e l’Orchestra da Camera di Mantova. Nell’unica tappa italiana del suo tour europeo, l’icona della musica internazionale presenterà, nella speciale cornice della città rinascimentale, uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova. Un appuntamento unico, con posti a sedere.

IGGY POP AND THE FREE BAND

with MANTOVA CHAMBER ORCHESTRA

5 luglio 2022 – Mantova Live Estate – Piazza Sordello

Biglietti in vendita su Ticketone > https://bit.ly/iggypop2022

Biglietti in vendita su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/iggy2022

a partire dalle ore 11.00 di lunedì 28 febbraio

Tra le ultime grandi icone della musica, insieme a David Bowie e Lou Reed, Iggy Pop manca dai grandi palchi italiani dal 2013. L’appuntamento rappresenta un’occasione irripetibile per rivivere alcuni dei brani più seminali della storia della musica, ormai divenuti classici senza tempo.



Ampiamente riconosciuto come uno dei performer più carismatici di tutti i tempi, Pop ha dato una prima forma sia al punk degli anni ’70 che al grunge degli anni ’90, costruendo una carriera leggendaria ricca di acclamazioni da parte della critica, con un successo e un seguito senza precedenti.

C’è un motivo per cui molti considerano Iggy Pop il padrino del punk: ogni singola punk band del passato e del presente ha preso in prestito, consapevolmente o inconsapevolmente, almeno una o due cose dal suo repertorio e da quello degli Stooges, la sua band di fine anni ’60/inizio anni ’70.



Nel 2010 Iggy Pop è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose candidature e vittorie ai Grammy Awards e perfino ai Golden Globe. Nel 2020 è stato insignito del prestigioso GRAMMY Lifetime Achievement Award.

