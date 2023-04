GRETA VAN FLEET: in concerto il 20 novembre all’Unipol Arena di Bologna

I Greta Van Fleet, tornano in Italia per un’unica imperdibile data, saranno protagonisti il 30 novembre all’Unipol Arena di Bologna. La band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka fa ritorno nel nostro paese dopo la doppia apparizione lo scorso anno per I-Days Milano e Firenze Rocks.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3KQauhQ

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/KjjRZx

Prevendita MyLiveNation da giovedì 20 aprile

Vendita generale da venerdì 21 aprile

Per celebrare l’atteso terzo album in studio Starcatcher, in uscita il 21 luglio per Lava/Republic Records, la rock band vincitrice di un Grammy Greta Van Fleet darà il via al suo Starcatcher World Tour il 24 luglio a Nashville alla Bridgestone Arena. Il tour, prodotto da Live Nation, prevede tappe all’iconico Madison Square Garden di New York e al The Forum di Los Angeles, oltre che alla OVO Arena di Wembley a Londra e ad altre ancora.

Starcatcher segue il loro acclamato secondo album The Battle at Garden’s Gate, pubblicato nel 2021con un ampio successo di vendite e di gradimento. L’album ha debuttato al n. 1della Billboard Rock Album, al n. 1 della Billboard Hard Rock Album, al n. 1della Billboard Vinyl Album, al n. 2 della Billboard Top Album Sales e nella Top 10 della Billboard 200. Il loro EP From The Fires, pubblicato nel 2017, ha vinto il premio come miglior album rock ai 61° Grammy Awards.

Formatisi a Frankenmuth, Michigan, nel 2012, i Greta Van Fleet sono composti da tre fratelli – il cantante Josh Kiszka, il chitarrista Jake Kiszka e il bassista/tastierista Sam Kiszka – e dal batterista Danny Wagner. Insieme si sono esibiti in più continenti, hanno venduto oltre 3,5 milioni di dischi in tutto il mondo e sisono esibiti in spettacoli televisivi come “Saturday Night Live”, “The Late Show with Stephen Colbert” e “Jimmy Kimmel Live!”.

GRETA VAN FLEET

30 novembre – Unipol Arena – Bologna

