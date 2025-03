GOGOL BORDELLO + Bob Vylan: ad ottobre in concerto a Padova, Milano e Bologna

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati.

La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti.

In quasi 20 anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta “macchina musicale da concerti”.

Nel 2022 passarono da Milano subito dopo l’inizio dei combattimenti nell’est europeo. La guerra in Ucraina è stata da subito una questione personale per Eugene e la band, che hanno instancabilmente solidarizzato con il popolo ucraino, collaborando con Nova Ukraine, ArtDopomoga e mettendo insieme eventi con Patti Smith, The Hold Steady, Suzanne Vega, Magnetic Fields, Matisyahu e altri. Inoltre, hanno collaborato con Bernard Sumner per una cover di “Solidarity” degli Angelic Upstarts, i cui proventi vanno all’Ukranian Soldiers Recovery.

Qualche mese fa è uscito il documentario di Vice “Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story” (produttore esecutivo Liev Schreiber) che ha vinto numerosi premi in festival cinematografici come DOC LA, Tribeca Film Festival e Varsavia International Film Festival.

Per loro sul finire del 2025 sarà di nuovo tempo di tour e di musica dal vivo, non rimane che aspettarli anche in Italia!

GOGOL BORDELLO

SPECIAL GUEST: BOB VYLAN

2 OTTOBRE – HALL, PADOVA

3 OTTOBRE – LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA, MILANO



4 OTTOBRE – ESTRAGON, BOLOGNA

