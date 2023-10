Dopo la prima edizione, tenuta lo scorso maggio a Las Vegas, e che ha avuto come headliner System of a Down, Korn, Deftones e Incubus, torna anche nel 2024 il festival Sick New World.

Sabato 27 Aprile 2024 saranno protagonisti a Las Vegas Festival Grounds i System of a Down e Slipknot.

La line-up del festival comprende anche A Perfect Circle, Alice in Chains, Bring me the Horizon, Primus, Slowdive e molti altri…