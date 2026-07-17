Nasce Ziggy Fest: ad Angrogna il nuovo festival dedicato alle culture underground ed indipendenti

Debutterà l’8 e il 9 agosto 2026 a Spazio Il Passel, in Val d’Angrogna, la prima edizione dello Ziggy Fest – Festival delle Culture Indipendenti, una nuova manifestazione che porta nel cuore delle montagne piemontesi l’esperienza dello Ziggy Club, storico circolo ARCI torinese attivo da dieci anni nella promozione della musica indipendente e delle culture alternative.

Ideato e organizzato da Zigg APS, in collaborazione con l’associazione giovanile Sonador della Val Pellice il festival nasce con l’obiettivo di creare un appuntamento capace di coniugare musica dal vivo, ricerca artistica, valorizzazione del territorio e partecipazione culturale, trasformando per due giorni la Val Pellice in un luogo di incontro tra artisti, pubblico e comunità.

Lo Ziggy Fest rappresenta una novità nel panorama culturale piemontese: un festival che sceglie la montagna non come semplice cornice, ma come parte integrante dell’esperienza. Il paesaggio, i sentieri, le produzioni locali e la storia della valle dialogano con una programmazione dedicata alle scene musicali indipendenti, dando vita a un evento che supera il tradizionale format del festival musicale. La programmazione sarà suddivisa in due giornate tematiche.

Sabato 8 agosto il palco sarà dedicato alle sonorità metal, stoner e sperimentali, mentre domenica 9 agosto sarà la volta della scena punk e hardcore, con la partecipazione di band provenienti da diverse realtà del panorama indipendente italiano.

Sabato 8 Agosto

Aperture porte ore 15:00

Inizio concerti ore 18:00

M49 (sludge metal)

Delirium (punk)

Lilith Legacy (Trash Metal)

Frantix (glitch-noise)

Massimo Pupillo (ZU- musica sperimentale e noise)

Petrolio (musica sperimentale e noise)

Domenica 9 Agosto

Ore 10:00 Lezione di Yoga

Ore 14:00 Passeggiata storica alla scoperta di Angrogna e dei siti principali di memoria sulla lotta partigiana- punto di ritrovo: parcheggio del Spazio Il Passel

Ore 17:00 inizio concerti dal vivo:

Codcreep (sludgcore)

Rope (hardcore-punk)

Infall (grind/harcore/noise)

Crushed Curcuma(jazz sperimentale)

Ainu(post-metal)

Hate&Merda (sludge)

Gotho(musica sperimentale)