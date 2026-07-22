MOUNTAIN SOUND FESTIVAL: il 1° e 2 agosto nel suggestivo teatro di pietra di Oira di Crevoladossola (VB)

Continua la stagione 2026 di Tones Teatro Natura, a cura della Fondazione Tones of the Stones, che sabato 1 e domenica 2 agosto vedrà esibirsi le band e i solisti che compongono la line up del MOUNTAIN SOUND FESTIVAL, l’anima più underground e ribelle della rassegna, capace di cavalcare i generi meno mainstream del rock.

Ad ospitare le performance sarà il suggestivo e imponente teatro di pietra di Oira di Crevoladossola (VB), che renderà ogni concerto un’esperienza totalizzante e immersiva, capace di unire sostenibilità, innovazione, impatto visivo ed emotivo, ridefinendo il rapporto con lo spazio e, soprattutto, l’idea di ascolto.

L’edizione 2026 spazierà tra psychedelia, kraut-rock, shoegaze, post-punk e sperimentazioni elettroniche e vedrà salire sul palco le seguenti band e solisti: Giöbia, Petrolio, Sabbia e Bienoise, insieme alle tre band di Fuzz Club, la label londinese di riferimento per queste sonorità: Splitterzelle, The Underground Youth e Throw Down Bones.

I Sabbia nascono a Biella nel 2015 come progetto di musica strumentale legata alla realizzazione di brani provenienti da lunghe jam session dalle quali ricavare poi le parti da utilizzare nella registrazione dei brani, tutto in presa diretta. Loro stessi si definiscono spesso una band “psycho stoner strumentale”.

I Giöbia sono un quartetto tutto italiano specializzato in acid-rock, le cui melodie uniche conducono l’ascoltatore in un mondo dove i confini della realtà non sono più definiti e tutto può accadere. Nel 2025 hanno pubblicato “X-ÆON” per Heavy Psych Sounds, che rappresenta l’ultimo capitolo della loro evoluzione e consolida la loro posizione nella scena europea del rock psichedelico.

Gli Spiltzerelle, duo formato da Pedro Pestana, portoghese, e Sidney Jaffe, tedesca, si fa guidare principalmente da Drum Machine e sintetizzatori. Dopo aver collaborato ai loro progetti solisti hanno deciso di dar vita alla band nel 2023, inizialmente con solo chitarra e batteria per poi evolversi in approcci radicalmente diversi tra l’album del 2024 “The Drumhard Sessions Vol. 1” e l’LP del 2025, “Splitzerelle”.

Gli Underground Youth si sono formati nel 2008 e hanno all’attivo quattro album e dodici EP sviluppando nel corso degli anni un sound unico, che spazia da una psichedelia lo-fi cinematografica a una forma di post-punk ruvida e rumorosa, seppur romanticamente malinconica. Avvolti da un’estetica oscura e dall’immaginario legato a diversi movimenti del cinema d’arte, hanno costruito un seguito globale devoto e una fan base di culto, alimentati costantemente dalla loro intensa attività live in Europa, Asia e Nord America.

Throw Down Bones è una band sperimentale post-industriale originaria di Domodossola e basata a tra Milano e Londra, nota per una miscela esplosiva e di grande impatto di krautrock, EBM e noise rock. Il loro sound è caratterizzato da incessanti linee di basso motorik e da sonorità elettroniche abrasive e distorte. Sono stati fondati nel 2015 guadagnandosi nel tempo una reputazione nella scena psych underground europea per i loro ipnotici set dal vivo.

Con oltre 140 performance dal vivo in Italia e in Europa, Petrolio è un progetto solista di Enrico Cerrato, artista versatile capace di muoversi con disinvoltura tra musica sperimentale, industrial, metal e noise, colonne sonore e composizioni per il teatro. Negli ultimi anni, l’artista ha pubblicato numerosi singoli, EP e album, suonando in tutta Europa.

Bienoise, all’anagrafe Alberto Ricca, compone computer music dal 2018, anno dell’uscita del suo primi mini-album in mp3 a bassa qualità (pubblicato su un floppy disk). Oltre alla sua seconda produzione nel 2022, “This meaning today”, è stato autore di uno spettacolo di danza contemporanea nel 2017 chiamato “BE BANNED FROM ROME”, e dal 2018 collabora strettamente con il collettivo di ricerca sul movimento Parini Secondo, Dal 2019, Radio Raheem Milano ospita la sua selezione mensile di composizioni involontarie nel programma “NON MUSICA”. È fondatore, con Davide Merlino, dell’etichetta di improvvisazione radicale verbanese Floating Forest.

Il programma del MOUNTAIN SOUND FESTIVAL si divide su due giorni:

sabato 1 agosto dalle ore 18:00 si esibiranno i Sabbia, i Giöbia, gli Splitzerelle, gli Underground Youth e i Throw Down Bones

domenica 2 agosto , invece, si inizierà dalle ore 11.00 nell’Area Camping, in cui esibiranno Petrolio e Bienoise.

Il programma di Tones Teatro Natura proseguirà fino a domenica 6 settembre, quando la stagione si chiuderà con gli appuntamenti di Ossola in Jazz, previsti per sabato 5 e domenica 6 settembre.

La Fondazione Tones on the Stones si impegna da sempre per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli eventi aTones Teatro Natura, coinvolgendo la comunità e il territorio. Dal 2020 ha ottenuto la certificazione “gestione eventi sostenibili” secondo lo standard internazionale ISO 20121.

Biglietti disponibili a questo link.