MILANO DREAMCITY Festival 2024: il 10 luglio al Carroponte di Milano

All Things Live Italy, in collaborazione con Butterfly Effect, presenta Milano DreamCity Festival 2024. Dopo l’annuncio dell’headliner TRIPPIE REDD – per la prima volta in Italia – si aggiungono ARTIE 5IVE e NIKY SAVAGE alla lineup: il 10 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).

Biglietti su DICE > https://lnk.bio/DreamCity_Festival

ARTIE 5IVE – pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è un rapper milanese classe 2000. Di origini italo-sierraleonesi, il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano. Il suo stile si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti, melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti ed acid e testi espliciti.

Le sue prime uscite risalgono a metà 2020, in brani come “Five Stars” di Sexymoneyg e “Non Accetto Consigli” di Wenzitoflow o le sue “Finchè Siamo Sbronzi” e “Red Bandana”. Nel 2022 inizia la collaborazione con il suo attuale Producer Ddusi, con il quale pubblica la tripletta di singoli composta da “Paramedici (1/3)”, “Ready Rock (2/3)” e “Tookie Williams (3/3)”. Sempre nel 2022 collabora con Kid Yugi e Tony Boy in “DEM”, mentre a il 2023 si apre con il featuring per Rondodasosa per la traccia “READY 4 WAR”, rinnovando la collaborazione in “EYES OF THE TIGER”. Il 21 aprile è coinvolto da Night Skinny per la sua posse “Players Club ’23 (Knights of the Posse)”, traccia in cui racchiude il meglio dei talenti emergenti nell’anno. Al fianco di Artie 5ive infatti troviamo Nerissima Serpe, Tony Boy, Papa-V, Low-Red, Digital Astro e Kid Yugi.

A maggio esce il suo primo EP, “Aspettando La Bella Vita” raccoglie 10 tracce con le collaborazioni di Rondodasosa, ANNA, Digital Astro & Tony Boy e Kid Yugi, seguitoa dicembre 2023 da un joint album sempre insieme a Rondo da Sosa.



NIKY SAVAGE – pseudonimo di Nicholas Alfieri, è un rapper milanese, originario della provincia di Napoli. Nel 2021 pubblica il singolo d’esordio “Trust No One”, mettendo subito in mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa”, un verso che diventerà presto la firma dell’artista nei suoi brani. Nel 2022 pubblica 4 singoli e la prima collaborazione con un altro rapper emergente: “Spoiler feat. 22Simba”, il cui video ufficiale pubblicato su YouTube riscuote grande successo e raggiunge in pochissimo tempo oltre un milione di streaming su Spotify. Il 2023 di Niky Savage si apre “Yamamay”, a cui seguono “WAO” (entrambi caertificati Disco d’Oro) e la collaborazione con Mikush nella traccia “Victoria’s Secret”. A luglio pubblica il singolo “BLA” e nel corso dell’anno collabora con VillaBanks per il brano “Sicaria”, apparendo insieme a Artie 5ive in “CLAP CLAP” e nel brano “Freaky” degli Slings, collaborando anche con Shiva. A novembre torna con il singolo “FASHION”, mentre a dicembre partecipa al brano “Lamborghini” di Digital Astro. “WARANZA”,e “TEKKEN” (feat. Simba La Rue).



TRIPPIE REDD – nome d’arte di Michael Lamar White IV, classe 1999 – è uno degli artisti più versatili e audaci dell’hip-hop di oggi. Ha iniziato la sua carriera da adolescente “vivendo in uno scantinato con gli scarafaggi a registrare musica“, è cresciuto con icone dell’hip-hop come Tupac Shakur, Nas e Jay-Z, è rimasto affascinato dallo shock-rock di Slipknot, Rob Zombie e del collega di Canton Marilyn Manson.

L’impulso a creare la propria musica è nato dopo la morte del fratello maggiore in un incidente d’auto, quando Trippie aveva 10 anni, ha iniziato a registrare nel seminterrato di suo cugino e in seguito si è trasferito ad Atlanta per affinare le sue capacità, ottenendo un contratto discografico con 10K Projects.

Da quando ha pubblicato il suo mixtape di debutto A Love Letter to You nel 2017 – il cui singolo “Love Scars” conta attualmente oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube – il rapper cantautore multi-platino è in vetta alle classifiche, sfidando i confini di genere e incorporando la sua interpretazione melodica del rap con elementi di rock-and-roll e heavy metal. Ha debuttato con cinque progetti consecutivi nella top 5 della Billboard 200 chart. Con l’uscita di A Love Letter to You 2, nell’ottobre dello stesso anno, ha poi ottenuto il suo primo successo di platino con “Dark Knight Dummo” con Travis Scott. Da lì, Trippie ha continuato il suo inarrestabile slancio con A Love Letter to You 3 del 2018, ha dimostrato di essere uno dei musicisti più dinamici con A Love Letter To You 4 del 2019, accumulando oltre 125,9 milioni di stream solo nella prima settimana.

Dal 2019 a oggi ha pubblicato diversi mixtape e album, gli ultimi del 2023: A Love Letter To You 5, Saint Michael V2 e Mansion Musik.

Biglietti su DICE > https://lnk.bio/DreamCity_Festival



MILANO DREAMCITY FESTIVAL 2024 si pone al centro della scena come il più importante festival Hip Hop italiano. Il 10 luglio 2024 il Carroponte accoglierà artisti di fama internazionale accostati ad artisti italiani per una giornata indimenticabile all’insegna della cultura urbana. Questo festival unisce le vibrazioni pulsanti della musica hip hop con l’energia vibrante della città di Milano, creando un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati della cultura Hip Hop.