ARTIE 5IVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Artie 5ive porta il suo tour “La BELLAVITA” al Fabrique di Milano per tre date sold out

Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano
Artie 5ive in concerto al Fabrique di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Dopo la pubblicazione dell’album “La BELLAVITA” lo scorso 28 marzo, Artie 5ive, il nome più caldo del rap italiano della nuova generazione, ha portato il suo primo tour nei Club più importanti d’Italia.

Il tour, partito da Padova lo scorso 7 ottobre, ha fatto tappa al Fabrique di Milano per tre date sold out il 13, 15 e 16 ottobre.

Clicca qui per vedere le foto di Artie 5ive a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Artie 5ive

ARTIE 5IVE: la scaletta del concerto a Milano

  1. INTRO (La Bella Vita)
  2. Victoria
  3. Dodge Durango
  4. ALBV
  5. Padre Nostro
  6. Costellazione
  7. Boulevard
  8. Paninaro (con Astro)
  9. Stupida
  10. Porto il Commerciale (con Kid Yugi)
  11. DEM (con Kid Yugi)
  12. PIETÀ (con Kid Yugi)
  13. TU
  14. 00
  15. Non la Sopporto (con Nerissima Serpe e Papa V)
  16. Samsung (con Nerissima Serpe e Papa V)
  17. Life is Life (con Nerissima Serpe e Papa V)
  18. Players Club 23 (con Nerissima Serpe, Papa V, Kid Yugi, Astro e Low-Red)
  19. Players Club 24 (con Nerissima Serpe, Papa V, Kid Yugi, Astro e Low-Red)
  20. Tu Mi Piaci (con Papa V)
  21. Numero 5
  22. DAVVERODAVVERO
  23. 7eleven
  24. Brazy
  25. TOP G
  26. FW/SS25 (Freestyle)
  27. ARE YOU CRAZY?
  28. 38 (con Rrrari dal Tacco)
  29. Akrapovič + Nella Trap + CASANOVA + I Love It (Medley)
  30. 64 BARRE IN FACCIA (Red Bull 64 Bars)
  31. Ready Rock (2/3)
  32. MILANO TESTAROSSA
  33. LITORALE
  34. MARLBORO
  35. Anelli e Collane
  36. BAMBOLA
  37. Aghi Acuminati
  38. SOGNO AMERICANO

BIS

  • SOGNO AMERICANO

