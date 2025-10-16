ARTIE 5IVE: Le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Alessia Belotti
Dopo la pubblicazione dell’album “La BELLAVITA” lo scorso 28 marzo, Artie 5ive, il nome più caldo del rap italiano della nuova generazione, ha portato il suo primo tour nei Club più importanti d’Italia.
Il tour, partito da Padova lo scorso 7 ottobre, ha fatto tappa al Fabrique di Milano per tre date sold out il 13, 15 e 16 ottobre.
ARTIE 5IVE: la scaletta del concerto a Milano
- INTRO (La Bella Vita)
- Victoria
- Dodge Durango
- ALBV
- Padre Nostro
- Costellazione
- Boulevard
- Paninaro (con Astro)
- Stupida
- Porto il Commerciale (con Kid Yugi)
- DEM (con Kid Yugi)
- PIETÀ (con Kid Yugi)
- TU
- 00
- Non la Sopporto (con Nerissima Serpe e Papa V)
- Samsung (con Nerissima Serpe e Papa V)
- Life is Life (con Nerissima Serpe e Papa V)
- Players Club 23 (con Nerissima Serpe, Papa V, Kid Yugi, Astro e Low-Red)
- Players Club 24 (con Nerissima Serpe, Papa V, Kid Yugi, Astro e Low-Red)
- Tu Mi Piaci (con Papa V)
- Numero 5
- DAVVERODAVVERO
- 7eleven
- Brazy
- TOP G
- FW/SS25 (Freestyle)
- ARE YOU CRAZY?
- 38 (con Rrrari dal Tacco)
- Akrapovič + Nella Trap + CASANOVA + I Love It (Medley)
- 64 BARRE IN FACCIA (Red Bull 64 Bars)
- Ready Rock (2/3)
- MILANO TESTAROSSA
- LITORALE
- MARLBORO
- Anelli e Collane
- BAMBOLA
- Aghi Acuminati
- SOGNO AMERICANO
BIS
- SOGNO AMERICANO