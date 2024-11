LINECHECK Music Meeting & Festival: dal 18 al 23 novembre 2024 a Milano e Bologna

Mancano pochi giorni a Linecheck Music Meeting and Festival, la manifestazione punto di riferimento per il mercato musicale nazionale ed internazionale. Dal 18 al 23 novembre una settimana di talk, panel, performance, showcase, sessioni di networking presso l’headquarter BASE e diverse altre venue tra Milano e Bologna.

Linecheck, che anche quest’anno è main content partner della Milano Music Week, celebra nel 2024 il suo decennale. Divenuto negli anni appuntamento fisso per professionistə dell’ecosistema musicale italiano ed internazionale, Linecheck è Meeting durante il giorno – quest’anno sono attesə oltre 1500 delegates e professionistə da 30 diversi paesi – e Festival di sera, con una serie di show di artistə nazionali ed internazionali.

SO FAR SO GOOD? è il tema di questa edizione: l’ispirazione nasce da Philippe Petit, il celebre funambolo la cui pratica insegna che in caso di dubbio, mentre si cammina sul filo, invece di combattere l’instabilità restando fermi, si dovrebbe fare un piccolo balzo in avanti. In questi dieci anni, Linecheck ha lavorato per promuovere, sviluppare e incoraggiare l’innovazione nell’ecosistema musicale, dove il cambiamento incontra troppo spesso resistenze. Proprio come per Petit, è fondamentale trovare ogni giorno soluzioni innovative per operare in equilibrio tra apparenti dicotomie: sensibilità umana o tecnologia? Cultura locale o internazionalizzazione? Inclusività o meritocrazia? Anche per questa decima edizione, Linecheck fornirà spunti di riflessione e occasioni di approfondimento con l’obiettivo di fare il punto sulle pratiche di internazionalizzazione e innovazione dell’industria musicale, promuovere la creazione di sinergie e connessioni tra lə addettə ai lavori e puntare i riflettori su temi di fondamentale importanza come inclusione e sostenibilità.

UNA LINE UP CHE GUARDA ALLE NUOVE TENDENZE

Gli show serali partiranno con una doppia data lunedì 18 e martedì 19 (quest’ultima già sold out) all’Auditorium San Fedele: a esibirsi Lorenzo Senni che presenterà in anteprima assoluta il suo progetto speciale “Canone Infinito Extended” nell’ambito della collaborazione con la rassegna Inner_Spaces. In apertura la diffusione acusmatica di Éliane Radigue: Triptych II.

Da mercoledì sera gli spazi di BASE Milano saranno animati daglə oltre 40 artistə in line up che si esibiranno tra il main stage della Ground Hall e gli altri spazi dedicati agli show.

Al tradizionale Opening seguirà la serata presentata in partnership con Jazz:Re:Found. Sul palco arriverà per la prima volta in Italia Yaya Bey, cantautrice statunitense fra le più brillanti e intense protagoniste della scena R&B. Insieme a lei l’innovativo sound elettronico del collettivo sperimentale Fuuturejazz.

La stessa sera in Capsula, anche le performance finali delle residenze dedicate alle esplorazioni del suono immersivo: Meakusma presents Grace & Raffaella, Hundebiss presents Ciro Vitiello + Talpah, Union Editions presents Fabrizio Vatieri + Federico Antonini, Sottencoppa presents Giulio Nocera + Renato Grieco (progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli).

Giovedì 21 arriverà sullo stage della Ground Hall Fabiana Palladino, cantante, autrice, polistrumentista e produttrice londinese. Con lei Maro, cantautrice portoghese di straordinario talento. La terza artista ad esibirsi sarà Madame Gandhi: DJ pluripremiata e attivista, l’ex batterista di M.I.A. porterà a Linecheck il suo sound esplosivo fatto di percussioni e musica elettronica. In Capsula le esibizioni di Gaia Banfi, Massimo Silverio e Simone Matteuzzi. A Open Casello, il concerto di Ianus Tuber Quadraphonic Live (Light Experience by Pascolo Abusivo), a ingresso gratuito.

Venerdì 22 sarà invece la volta dei Fuera, band sperimentale elettronica avant pop di Napoli, tra i precursori della scena hyperpop techno italiana, che porteranno a Linecheck la Sonega Sonela Live Experience, un’esclusiva esibizione dal vivo per svelare in anteprima il prossimo album, in uscita il prossimo 13 dicembre.Insieme a loro il trio francese Dov’è Liana con un party speciale per la prima data del tour di presentazione dell’album d’esordio Love: 679. A chiudere la line up del main stage, le sonorità dark electro-pop di INVERNO, progetto musicale di Francesca Rigoni e il pop esplosivo dell’artista kenyota Kabeaushé. In Capsula il Dj set di Evissimax, Kiss Nuka e Tati Au Miel. Infine le esibizioni dalle sonorità punk nella Room 1400: Mother Giraffe, Plié, Cigno e Crème Solaire.

Per il Closing Party al DumBO di Bologna in partnership con ROBOT Festival, i Dj set di Mace, tra i più importanti producer della scena musicale italiana, artista visionario ed eclettico, e quello di Quantic, pseudonimo del britannico Will Holland, musicista e produttore con un’ampia conoscenza di jazz, funk, soul, hip hop e musica latina. In lineup anche Kabeaushé.

UN FITTO PROGRAMMA DI INCONTRI PER ESPLORARE L’ECOSISTEMA MUSICALE SOTTO MOLTEPLICI PUNTI DI VISTA

Il programma del meeting prenderà il via con l’Opening mercoledì 20. Per l’occasione sarà trasmesso un contenuto appositamente prodotto per Linecheck da Brian Eno: quest’anno il Festival è infatti partner di EarthPercent, organizzazione co-fondata dall’artista per raccogliere fondi a favore della causa ambientalista. Linecheck ha donato parte dei ricavi a EarthPercent stringendo con l’organizzazione una stretta collaborazione.

Brian Eno ha così voluto contribuire al programma del festival portando un contributo esclusivo che sarà presentato nella serata dell’opening.

A chiudere l’opening Eduardo Reck Miranda e il suo live di quantum computer music.

Come di consueto tanti i temi affrontati nel Meeting, che per questa edizione saranno in particolare concentrati su 3 aree che daranno vita ad altrettanti summit: Social Change (sviluppato in partnership con Act in Synch) per esplorare come la musica possa essere uno strumento di cambiamento sociale, Synch (sviluppato in partnership con Europe in Synch) che approfondirà le opportunità commerciali offerte da music licensing e sincronizzazioni, e Web3 (sviluppato in partnership con SpaghttETH) con un focus sulle nuove tecnologie in relazione all’industria musicale.

Tornano inoltre le Matchmaking Sessions, appuntamento abituale che ogni anno registra un grande successo e che mette in contatto delegates ed espertə operanti in diversi settori dell’industria musicale.

INNESCARE E FAVORIRE UN CAMBIAMENTO SOCIALE SISTEMICO ATTRAVERSO LA MUSICA: A CHE PUNTO SIAMO E QUALI SONO LE AZIONI CONCRETE CHE SI POSSONO INTRAPRENDERE

Tanti i contenuti proposti nell’ambito del summit Social Change. Per il panel Music & Activism, Georgia Taglietti, consulente e strategist in ambito culturale, dialoga con l’artista Madame Gandhi sulla forza guaritrice della musica e sul potenziale ruolo che questa può avere nell’attivismo collettivo. Attraverso il workshop Green Music Production: Frustration over Satisfaction? si discuterà di come rendere più sostenibili grandi eventi e festival, anche analizzando le pratiche già adottate in questi anni. Shain Shapiro, esperto di policy culturali, approfondirà il ruolo che la musica può avere nei grandi cambiamenti sociali durante il contenuto Can Music Impact Global Economic Policy?. Linecheck ospiterà inoltre Sub_Bar: a shared space, per la prima volta in Italia: artistə e creator a lavoro su un progetto innovativo che punta a rendere l’esperienza musicale sempre più inclusiva, andando oltre il solo suono e verso la creazione di vibrazioni e frequenze. Ma i temi approfonditi attraverso gli incontri saranno davvero tanti: dal benessere e la salute mentale deglə artistə, alla creazione di algoritmi di raccomandazione musicale gender friendly.

SINCRONIZZAZIONI E MUSIC LICENSING COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER IL SETTORE CREATIVO: MONETIZZAZIONE E CONNESSIONE CON IL PROPRIO PUBBLICO

Attraverso una pluralità di voci, saranno esplorate le opportunità offerte dalle sincronizzazioni in ambito videogiochi, tv, cinema. Un ambito di fondamentale importanza per l’industria musicale. Fra i contenuti proposti, Supervising Music, una conversazione fra Jen Malone, music supervisor di fama internazionale con base a Los Angeles, e Rocco Centrella di Netflix. Con la roundtable Archeology and Recycling: Ideas to market your Catalogue, si esploreranno le best practice per valorizzare il back catalogue attraverso strategie promozionali specifiche. Con Into the Game: Expanding the Boundaries of Creative Collaboration, saranno approfonditi tutti gli aspetti del licensing nel mondo del gaming, settore da sempre in prima fila in ambito innovazione tecnologica.

BLOCKCHAIN E NUOVE TECNOLOGIE: QUAL È LO STATO DELL’ARTE E QUALI LE PROSPETTIVE FUTURE

Attraverso incontri e panel dedicati sarà esplorato il rapporto fra music industry, nuove tecnologie e blockchain. Linecheck ospiterà anche quest’anno il kick off meeting della Music Tech Europe Academy, l’acceleratore per start up co-finanziato dalla Commissione Europea. Diversi i momenti dedicati a fare il punto sul panorama degli investimenti nel settore musica e tecnologia, fra questi il panel Fostering innovation and funding music tech: how’s the investment’s situation in music startups?.

Alcuni degli incontri in programma: The road to Web3 Music approfondirà sfide ed opportunità legate al rapporto del Web3 con l’industria musicale e come questo possa contribuire alla costruzione di un ecosistema più equo. Beyond streaming – a new vision for artist compensation and community fornirà un quadro sullo sviluppo futuro delle modalità di fruizione musicale. Case studies per comprendere come le start up stiano affrontando sfide ed opportunità nel settore saranno al centro del keynote Blockchain in the Music Industry: Evolution and Challenges Over the Past Year.

LE COMMUNITY RADIO E IL LORO RUOLO FONDAMENTALE NEL CREARE PIATTAFORME PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ

Anche quest’anno tornerà a Linecheck ASCOLTO, il summit delle community radio, una piattaforma creata da Linecheck per connettere radio da tutto il mondo e incoraggiare lo scambio di buone pratiche ed esperienze legate al settore. Parteciperanno 16 radio provenienti da 9 paesi diversi. 26 saranno invece gli artisti e le artiste coinvolte nei radio showcase, direttamente dal cortile di BASE. Diversi anche i panel, gli incontri e le roundtable che esploreranno come il fiorire negli ultimi anni di community radio in tutto il mondo abbia supportato categorie sottorappresentate e scene alternative. Non solo opportunità ma anche sfide: quali sono le barriere che ad oggi persistono nel settore per quanto riguarda temi come la gender equality e l’inclusività? Sempre nell’ambito di ASCOLTO, a Open Casello è in programma la presentazione di tre documentari di COSMOS, un’iniziativa globale che amplifica le scene locali da tutto il mondo attraverso film, interviste, performance e residenze artistiche.

L’INNOVAZIONE DEI LINGUAGGI MUSICALI FRA STORIA, SPERIMENTAZIONE E CAMBIAMENTO SOCIALE

La musica è un linguaggio universale in continua evoluzione. In che modo l’innovazione, attraverso la ricontestualizzazione di elementi storici, può generare nuovi linguaggi e favorire l’evoluzione dei generi tradizionali? Quali possono essere gli ostacoli imposti dalla storia passata? Il tema sarà affrontato attraverso diversi incontri. Audience Development: Music has no limits con, fra gli altri, Umberto Angelini (Triennale e Opera di Brescia) e Luke Kemp, (Head of Creative Programme, Immersive at Barbican) per discutere strategie e spazi culturali possano sostenere la sperimentazione dei generi musicali tradizionali. Con Marky Ramone e Crème Solaire si parlerà di come il punk rock abbia plasmato il linguaggio musicale e di come continui a ispirare le nuove generazioni nel panel Punk – The Enduring Spirit. Come sfidano le scene musicali indipendenti del Nord Africa, dell’Asia Occidentale e dell’Europa Orientale la dominanza delle norme occidentali e lo sguardo coloniale nella musica? Riunendo voci provenienti da diversi contesti e aree, la discussione Building Radical Alternatives: Decolonial Perspectives in Music, svela come queste regioni resistano alle narrazioni mainstream attraverso espressioni innovative e non convenzionali.