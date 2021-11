Music Innovation Hub presenta LINECHECK 2021: dal 23 al 25 Novembre a Milano e in live streaming

Linecheck 2021: dal 23 al 25 novembre la musica si riaccende dal vivo a BASE Milano e in live streaming da Berlino, Amburgo, Haldern, Londra, Madrid e Parigi. Tre giorni con più di 100 appuntamenti tra panel, workshop, eventi networking e showcase con artisti internazionali.

Linecheck si focalizza sui valori della musica dal punto di vista economico, sociale, culturale ed educativo puntando all’internazionalizzazione della filiera musicale italiana. Quest’anno il focus della tre giorni è #Reverse, scelto per esplorare gli scenari presenti e futuri dell’economia musicale.

Da BASE Milano, il Festival si arricchisce per la sua line-up che vedrà sul palco il meglio della scena musicale italiana ed europea.

Il 23 di novembre il primo artista ad esibirsi è il duo elettro-acustico Ba:zel, seguito poi Memento che presenterà il nuovo doppio singolo Oceano e Vipera, la dj Plastica aka Matilde Ferrari ed infine a terminare la serata James BKS, rapper e produttore già noto nella scena musicale francese con date sold-out alle spalle.

La sera seguente, il 24 novembre, ad intrattenere il pubblico l’elettro-rock della chitarrista Giungla e la cantante made in Napoli LA NIÑA con il suo primo EP EDEN.

Per l’ultima sera del 25 novembre on stage l’artista e cantautrice bulgara, ma oramai berlinese, DENA seguita poi dal rapper senegalese con suoni afrobeat F.U.L.A. A terminare l’ultimo live di Linecheck, il progetto solista OSA con le sue influenze pop, elettroniche, minimal-techno o semplicemente acustiche e Hugo Sanchez.

Punto di forza di quest’anno è anche l’internazionalità dei suoi showcase, non solo per quanto riguarda l’aspetto artistico, ma soprattutto per le sei città europee che ospiteranno live locali ed inseriti all’interno di Linecheck. Tutto si ricollega al concetto di Festival diffuso che offrirà agli spettatori live non solo da BASE Milano, ma anche dalle altre sei venues europee.

Attraverso la piattaforma digitale live.linecheck.it il festival connetterà tra loro 6 città europee dove si svolgeranno altrettante serate in presenza, per oltre 30 showcase che in contemporanea con Milano comporranno il programma musicale dell’evento. Una scelta dettata anche dall’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di viaggi e trasferte.

Linecheck sarà anche quest’anno main content partner della Milano Music Week, in programma dal 22 al 28 novembre 2021. Con una formula ibrida – tra eventi dal vivo e iniziative online – la nuova edizione riunirà ancora una volta nella settimana della musica per eccellenza i principali attori della filiera per guardare al futuro dell’industria musicale verso una definitiva ripartenza del settore.

https://www.linecheck.it/

Music Innovation Hub Spa (MIH) è un’impresa sociale che crede nella musica come bene comune, strumento di emancipazione, inclusione ed integrazione, forma espressiva in grado di sprigionare nuove energie, rompere barriere sociali, operando in collaborazione e non competizione con tutti gli attori della filiera e con le istituzioni. Music Innovation Hub è fondata da Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore, Music Management Club SRL e OXA SRL (la società che gestisce BASE Milano, luogo di innovazione delle industrie creative ed ex edificio industriale dove MIH ha sede).