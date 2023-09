Il RUMORE DEL LUTTO 2023: la XVII edizione dal 30 Settembre al 25 Novembre

Il Rumore del Lutto è un progetto culturale che nasce a Parma nel 2007, da un’idea di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone.

Nell’ambito del concetto di tanatologia, studio che analizza la morte ed il morire sotto più punti di vista, il progetto ha l’ambizione di individuare un nuovo spazio, destinato al dialogo e alla riflessione sulla vita e sulla morte, attraverso il colloquio interdisciplinare e trasversale fra differenti ambiti.

L’iniziativa è condivisa dalla comune esigenza di trovare, nella città dei vivi, una modalità alternativa per vivere i giorni dedicati alla memoria dei defunti, rendendone la ritualità più completa.

I partecipanti al progetto danno vita ad un dialogo profondo e multiforme, per arricchirsi reciprocamente, attraverso le più svariate modalità di espressione, per aiutare ed aiutarsi ad affrontare e comprendere il concetto più arduo, controverso e sfuggente che è sempre esistito e sempre esisterà: la morte.

L’originalità della Rassegna, prima a trattare il complesso tema della morte e del lutto, ideata come un Festival in concomitanza con i giorni della commemorazione dei defunti, risiede nella metodologia – su base territoriale – della ricerca interdisciplinare, con la finalità di costituire un possibile “modello di Death Education”, che porti il dialogo culturale di fronte alla morte fuori dalla marginalità in cui è rimasto fino a questo momento.

La necessità di cambiare il modo di pensare, educando alla morte per la vita, è l’obiettivo principale del progetto, che intende collegare ai concetti della Death Education, iniziative legate a differenti ambiti artistici e culturali. L’organizzazione di mostre d’arte, spettacoli per bambini, laboratori esperienziali e seminari a tema, organizzati nel cuore della città, divengono gli ambiti delle precedenti e delle future edizioni, dove musica, letteratura, arte, filosofia, teatro, psicologia, gastronomia, medicina ed architettura si intrecciano in un unico percorso.

Il Rumore del Lutto 2023 – la musica

Domenica 1 OTTOBRE Ore 16.00

Galleria Sud, Cimitero Monumentale di Parma

JULIA KENT IN CONCERTO

SABATO 7 OTTOBRE Ore 17.00

Abbazia di Valserena, Via Viazza di Paradigna 1, Parma

WELCOME BLACK NIGHT. GALA IN NERO CONCERTO DEL CORO CITTÀ DI PARMA

SABATO 21 OTTOBRE Ore 21.30

Borgo Santa Brigida 5/A, Borgo Santa Brigida 5/A

LILI REFRAIN IN CONCERTO

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE

Ore 11.00 – Tempio crematorio di Valera, Strada Valera di Sopra 115

PAOLO SPACCAMONTI – LIVE IN SOLO

Un omaggio a Rocco Caccavari



Ore 20.30 – Sala dei Concerti, Casa della Musica, Piazzale S. Francesco 1

ROBERTA BALDIZZONE

WHITE QUARTET IN CONCERTO

VENERDÌ 3 NOVEMBRE Ore 19.30

Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2

I PROMESSI SPOSI CONCERT

SABATO 4 NOVEMBRE Ore 20.30

Teatro Farnese, Piazza della Pilotta 15

IANVA IN CONCERTO

SABATO 11 NOVEMBRE Ore 21.30

Borgo Santa Brigida 5/A, Borgo Santa Brigida 5/A

GARBO IN CONCERTO

SABATO 25 NOVEMBRE Ore 20.30

Teatro Ariosto, Corso Benedetto Cairoli 1

PAOLO BENVEGNU’ E LA CRUS IN CONCERTO

Tutto il programma > http://www.ilrumoredellutto.com/2023-anima/