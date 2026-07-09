Il Roma Stone Fest 2026 cambia location: appuntamento al Parco Schuster

C’è un luogo che da secoli accoglie storie, incontri e grandi eventi. Da oggi sarà anche la nuova casa del Roma Stone Fest 2026.
Per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente, il festival cambia location e si trasferisce al Parco Schuster, uno spazio che permetterà di vivere al meglio una giornata dedicata ai suoni più pesanti dello stoner, del desert rock e dello psych.
La data resta invariata: sabato 8 agosto 2026. Cambia solo il luogo, che offrirà un contesto ancora più adatto a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.
ROMA STONE FEST 2026
Sabato 8 agosto 2026
Parco Schuster, Roma
Apertura porte: ore 15:30
Live:
• Fu Manchu (USA) | Unica data italiana
• Stoned Jesus (UKR)
I Fu Manchu arrivano finalmente nella Capitale con il loro inconfondibile immaginario fatto di skate, muscle car, van customizzati, spiagge e deserto. Dopo l’esplosiva performance che ha conquistato il pubblico italiano nel 2025, la band torna nel nostro Paese per un’unica data esclusiva, che coincide anche con il suo primo concerto a Roma.
Ad affiancarli ci saranno gli Stoned Jesus, protagonisti assoluti della scena stoner e psichedelica europea, anch’essi per la prima volta nella Capitale.
La line-up del festival è ora completa con:
• Aganor
• Ira del Baccano
• Gorilla Pulp
• Fuzz Populi
I biglietti già acquistati restano validi per la nuova location e non è necessaria alcuna procedura aggiuntiva.
Il conto alla rovescia è iniziato.
Roma è pronta a diventare STONE.
Le prevendite sono attive: https://link.dice.fm/X3c1c3602480