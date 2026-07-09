Il Roma Stone Fest 2026 cambia location: appuntamento al Parco Schuster

C’è un luogo che da secoli accoglie storie, incontri e grandi eventi. Da oggi sarà anche la nuova casa del Roma Stone Fest 2026.

Per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente, il festival cambia location e si trasferisce al Parco Schuster, uno spazio che permetterà di vivere al meglio una giornata dedicata ai suoni più pesanti dello stoner, del desert rock e dello psych.

La data resta invariata: sabato 8 agosto 2026. Cambia solo il luogo, che offrirà un contesto ancora più adatto a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

ROMA STONE FEST 2026

Sabato 8 agosto 2026

Parco Schuster, Roma

Apertura porte: ore 15:30

Live:

• Fu Manchu (USA) | Unica data italiana

• Stoned Jesus (UKR)

I Fu Manchu arrivano finalmente nella Capitale con il loro inconfondibile immaginario fatto di skate, muscle car, van customizzati, spiagge e deserto. Dopo l’esplosiva performance che ha conquistato il pubblico italiano nel 2025, la band torna nel nostro Paese per un’unica data esclusiva, che coincide anche con il suo primo concerto a Roma.

Ad affiancarli ci saranno gli Stoned Jesus, protagonisti assoluti della scena stoner e psichedelica europea, anch’essi per la prima volta nella Capitale.

La line-up del festival è ora completa con:

• Aganor

• Ira del Baccano

• Gorilla Pulp

• Fuzz Populi

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova location e non è necessaria alcuna procedura aggiuntiva.

Il conto alla rovescia è iniziato.

Roma è pronta a diventare STONE.

Le prevendite sono attive: https://link.dice.fm/X3c1c3602480