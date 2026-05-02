Graspop Metal Meeting 2026: 9 new bands for #GMM26!

A soli 49 giorni da #GMM26! Pronti per l’ultima manciata di nomi? Con Evergrey, Infected Rain, King 810, Kuazar, Mantah, Suicidal Angels, Triggerfinger, Vower e Zetra aggiungiamo le ultime 9 band alla line-up di #GMM26!

Bush, Forbidden, Harms Way e Scowl purtroppo hanno dovuto cancellare la loro partecipazione al festival di quest’anno. I TX2 sono stati spostati da domenica a venerdì.

Clicca qui per la line-up completa.

Gli orari dei concerti verranno annunciati nei giorni precedenti al festival.

Info Biglietti per il Graspop Metal Meeting 2026

Nel frattempo, i biglietti per #GMM26 stanno andando a ruba. Giovedì 18 giugno, sabato 20 giugno e tutti i biglietti VIP sono completamente sold out. Restano solo pochissimi biglietti per domenica 21 giugno. Vuoi assicurarti un posto nell’arena del festival? Acquista subito il tuo abbonamento, oppure i biglietti per venerdì o domenica tramite Ticketmaster.

Metal Park, Devil’s Lake, Metal Town e Inferno sono al completo. Non hai voglia di trascinarti dietro tutta l’attrezzatura da campeggio? Prenota subito la tua FestiTent già montata al campeggio Boneyard oppure ordina il tuo equipaggiamento dallo shop Mr Camp Champ e ritiralo all’arrivo.

Informazioni su GMM ( Graspop Metal Meeting )

Per quattro giorni, il Graspop Metal Meeting 2026 trasformerà ancora una volta la tranquilla cittadina di Dessel nell’epicentro ruggente della scena hard rock e metal. Cinque palchi, headliner straordinari, riff travolgenti, nuove leggende del metal e mosh pit colossali faranno tremare la terra. Per la sua 29ª edizione, il Graspop Metal Meeting riunirà il meglio della scena internazionale. Dal 18 al 21 giugno, decine di migliaia di metalhead si raduneranno a Dessel per vivere il più grande e variegato festival metal del Benelux.



Tutti i dettagli sul sito web ufficiale.

GMM 2026: non mancare!