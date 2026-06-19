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FESTIVAL OF THE SUN 2026: torna domenica 21 giugno il secret festival di Rick Rubin

Musica, arte e cultura per celebrare il solstizio d’estate

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Domenica 21 giugno si terrà a Colle di Val d’Elsa (SI) la seconda edizione del FESTIVAL OF THE SUN, curato dal leggendario produttore vincitore di Grammy Rick Rubin. Un giorno di musica, arte e cultura scandito dal ritmo della natura per celebrare la creatività in ogni sua forma.

Nel giorno più lungo dell’anno, artisti, visionari e pensatori si riuniranno per ispirare ed essere ispirati in quello che sarà un vero e proprio secret festival.

Programma, ospiti e dettagli dell’evento, infatti, saranno comunicati solo attraverso i canali social ufficiali del Festival e il sito (https://www.instagram.com/festivalofthesun_/ e www.festivalofthesun.org).

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Domenica 21 giugno ingresso dalle 13.00

Sabato 20 giugno negli antichi borghi della Val d’Elsa si svolgeranno delle esibizioni. Vi invitiamo a consultare il sito e i profili social del Festival per i dettagli a partire da sabato mattina. 

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