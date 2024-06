Alla TRENTINO Music Arena parte l’estate della musica e degli spettacoli 2024

È pronta a partire l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con una ricca programmazione, da giugno a settembre, rivolta innanzitutto alla Generazione Z.

Tanti i festival e i concerti, con artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale.

La seconda edizione “TRENTINO SPETTACOLO e MUSICA”

Ad inaugurare “Trentino Spettacolo e Musica”, martedì 11 giugno, sarà MIDA direttamente da Amici, insieme a CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani. Si ballerà anche lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90.

Tra gli artisti attesi: DRILLIONAIRE, ANNA (mercoledì 12 giugno); NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB, TONY BOY (giovedì 13 giugno).

Al pomeriggio si terrà il Casting Festival “A Voice for Europe” (56° edizione), accompagnato da workshop e incontri con artisti e operatori dello spettacolo che proporranno dibattiti, approfondimenti ed esecuzioni di musica dal vivo. Il Festival, alla sua seconda edizione, si conferma un appuntamento al quale gli operatori dello spettacolo e gli appassionati di musica non mancheranno per portare esperienze e il loro know how.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Ved5rj

Attesi ai workshop esperti e professionisti del mondo della musica, addetti ai lavori, autori e compositori, produttori, vocal coach. Tra gli altri: Mimmo Paganelli, Steve Lyon, Danila Satragno, Paolo Valli, Giordano Tittarelli (Astral Music), Guido Dall’Oglio (Pirames), Willy Vecchiattini (Social), Leo Giunta (Festival), Angelo Valsiglio, Marco Stanzani (Red&Blue).

La seconda edizione del “TRENTINO LOVE FEST | CHARITY EVENT”

Torna “Trentino Love Fest | Charity Event”, seconda edizione, il Festival nato con la finalità di contribuire a progetti di beneficenza. Un’ambizione importante, soprattutto quest’anno per “Trento Capitale Europea del Volontariato”.

Si partirà al pomeriggio con workshop e incontri con artisti.

Attesi ARIETE, MECNA (giovedì 11 luglio); FABRIZIO MORO, IL TRE (venerdì 12 luglio); KELLY JOYCE, MARGHERITA VICARIO, SANTI FRANCESI (sabato 13 luglio).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Ved5rj

La prima edizione del DRIP FESTIVAL

Da giovedì 29 a sabato 31 agosto arriva la prima Edizione del “Drip Festival”, un super festival dedicato al pubblico dei giovani e giovanissimi con protagonisti di primo piano della scena italiana hip hop, rap e trap.

Si parte fin dal pomeriggio con il Casting Festival Baby Voice.

Attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA (giovedì 29 agosto), NASKA (venerdì 30 agosto), RONDO DA SOSA (sabato 31 agosto).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Ved5rj

EUROPE in concerto

Da non perdere, martedì 3 settembre, il concerto degli EUROPE, storica rock band svedese. Hanno venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, 40 contando anche i vari singoli.

Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe vendettero oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Da allora una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa magica serata.

Festival RAGAZZI IN FESTA

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre il gran finale dell’estate. Tre giorni di proposte diversissime che mettono insieme tutte le generazioni. A misura di famiglia, “Ragazzi in Festa” vedrà le finali del Festival Baby Voice già testato con successo in Arena nel 2023, in una giornata (domenica 8 settembre) animata da Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo.

Sarà un’esplosione di musica con GEMELLI DIVERSI, BORO BORO, CHIELLO (venerdì 6 settembre); ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Ved5rj