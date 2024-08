Al via BUM BUM FESTIVAL 2024: a Trescore Balneario (BG) con Colapesce Dimartino, Nomadi, Valerio Lundini e molti altri

Da giovedì 22 agosto 2024, torna per la 32esima volta il Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG). 11 serate ad ingresso sempre gratuito nel bellissimo Parco Le Stanze con il fine ultimo della beneficenza e con spazi dedicati ai disabili.

Un anfiteatro naturale che esalterà spettacoli per tutti i gusti: pop, punk-rock, folk, rock, elettronica, cantautorale, metal e anche il teatro. Molti i live in esclusiva per l’estate lombarda e bergamasca.

PROGRAMMA Bum Bum Festival 2024

22.8 – NOBRAINO + Gotto Esplosivo

23.8 – L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA + Giovanni Ti Amo + Fuma!

24.8 – PUNKREAS + Crancy Crock + Dimitri

25.8 – VALERIO LUNDINI E I VAZZANIKKI + Cornoltis

26.8 – NOMADI + Simone Foti

27.8 – CRISTIAN MARCHI + EckyDj + Addiction School + Funky Dance

28.8 – MODENA CITY RAMBLERS + Claudia Buzzetti

29.8 – GIO EVAN + Solisumarte

30.8 – COLAPESCE DIMARTINO + Giovanni Toscano

31.8 – FOLKSTONE + Calico Jack + Hellfox

01.9 – DANCE REVENGE + Just Dance

Dalle ore 18 – L’Eco Delle Montagne – Incontri e scoperte dalle nostre montagne

Apertura cancelli e Aperitivo dalle ore 18

Ristorazione dalle 19

Inizio concerti dalle 21

INGRESSO SEMPRE GRATUITO

Il Bum Bum Festival è un’occasione di festa, incontro e confronto aperto a tutti e per scambiarsi sorrisi ed emozioni di persona. Da 32 edizioni, un sogno che diventa realtà.

11 serate di festa permesse da circa 200 volontari che ogni hanno si mettono a disposizione per creare un evento unico: band di livello,ristorazione e birreria di qualità, ingresso rigorosamente libero e gratuito, e utili totalmente devoluti in beneficenza. A latere, eventi di sport e di incontro per scoprirsi e scoprire anche il territorio.

Il programma del BumBum Festival 2024 è particolarmente ricco e variegato: generi e arti che si alterneranno e una partenza bruciante, giovedì22 agosto, con il rock fuori dagli schemi dei Nobraino! L’amore per il rock anglofono e quello per i cantautori della tradizione italiana si traducono in uno spettacolo che promette di stupire e che permetterà di ascoltare dal vivo l’album uscito da pochi mesi e intitolato “Animali da Palcoscenico”. “Animali Sociali” è invece il titolo del singolo più recente dei Gotto Esplosivo che apriranno la serata che amano far ballare il pubblico a forza di folk-rock a volte a tinte zarre.