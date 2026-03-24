FEAR FACTORY + Crystal Lake in concerto il 26 settembre a Roma

Dopo aver annunciato la loro partecipazione al Metalitalia Festival, i FEAR FACTORY confermano un altro concerto in Italia interno al loro “Cybernetic Domination Tour”.
La band guidata da Dino Cazares si esibirà sabato 26 settembre all’Orion di Ciampino (Roma).
Insieme a loro ci saranno anche la nuova forza metalcore giapponese Crystal Lake, i veterani del blackened death metal polacco Hate e il gruppo dark alternative The Nocturnal Affair.
FEAR FACTORY – Cybernetic Domination Tour
+ Crystal Lake
+ Hate
+ The Nocturnal Affair
sabato 26 settembre 2026 – Ciampino (Roma), Orion
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tab3ry