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Concerti

FEAR FACTORY + Crystal Lake in concerto il 26 settembre a Roma

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Dopo aver annunciato la loro partecipazione al Metalitalia Festival, i FEAR FACTORY confermano un altro concerto in Italia interno al loro “Cybernetic Domination Tour”.

La band guidata da Dino Cazares si esibirà sabato 26 settembre all’Orion di Ciampino (Roma).

Insieme a loro ci saranno anche la nuova forza metalcore giapponese Crystal Lake, i veterani del blackened death metal polacco Hate e il gruppo dark alternative The Nocturnal Affair.

FEAR FACTORY – Cybernetic Domination Tour

+ Crystal Lake
+ Hate
+ The Nocturnal Affair

sabato 26 settembre 2026 – Ciampino (Roma), Orion

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tab3ry

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