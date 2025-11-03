Soglie e Confini: la danza che attraversa di Spazio Tempo del Collettivo Riflessi

Foto di Rossella Mele

l Collettivo Riflessi, diretto dalla coreografa Laura Ziccardi, approda al PACTA dei Teatri di Milano (7 novembre) con Spazio.Tempo., un progetto coreografico nell’ambito del progetto Esplorazioni Contemporanee che ridefinisce il rapporto tra movimento e suono, trasformandolo in un organismo scenico vivo.

Dopo un lungo percorso di ricerca e allestimenti in architetture suggestive, lo spettacolo torna in teatro portando con sé la ricchezza drammaturgica dei luoghi che ha abitato. Spazio.Tempo. indaga come corpo, spazio e tempo siano non solo coordinate, ma soglie da attraversare, in un’indagine fisica e poetica sul confine tra un prima e un dopo.

Al centro dell’azione scenica pulsa la relazione generativa con la musica dal vivo, curata dal polistrumentista Davide Anzaldi. Non un semplice accompagnamento, ma un elemento che struttura e modula il tempo nella sua dimensione emotiva e percettiva. La partitura coreografica si definisce in tempo reale, in un dialogo immediato e costante con il suono. Questa interazione genera una “materia coreografica densa e plastica”, un’oscillazione continua tra forma e apertura che esalta la singolarità di ogni interprete.

La performance si arricchisce anche dell’interazione con lo sguardo fotografico e, a Milano, accoglierà il contributo attivo dei partecipanti al Workshop intensivo “Attraversamenti” (6 novembre), anch’esso guidato dal training fisico-compositivo e dall’ascolto attivo del suono in continua trasformazione fornito da Anzaldi.

Spazio.Tempo. è un’opera aperta, che restituisce allo spettatore l’esperienza di una presenza condivisa, dove la memoria inscritta nel corpo incontra e reinventa lo spazio a ogni nota.

Appuntamenti a Milano:

Workshop “Attraversamenti” (Corpo, Suono, Sguardo): 6 Novembre 2025

Performance SPAZIO.TEMPO.: 7 Novembre 2025, ore 20:45

7 Novembre 2025, ore 20:45 Dove: PACTA dei Teatri (Via Ulisse Dini, 7, Milano)

PACTA dei Teatri (Via Ulisse Dini, 7, Milano)

Per informazioni e biglietti, contatta la biglietteria del PACTA: 02.36503740 o visita il sito ufficiale del teatro.