LARGO ALL’AVANGUARDIA: lunedì 12 febbraio in contemporanea in 9 club una serata omaggio a Roberto Freak Antoni

Alcuni club storici italiani, hanno deciso di ricordare Roberto Freak Antoni, con una serata a ingresso gratuito, lo stesso giorno alla stessa ora, alle 21 di Lunedì 12 Febbraio 2024, nel decennale della sua scomparsa.

Freak ha lasciato, oltre alla propria opera musicale e letteraria, una rete di relazioni che riguardano arte, politica, società, sempre in modo rivoluzionario, intelligente e gentile. Il suo garbo contagioso, la sua intelligenza devono essere praticati sempre. Per questo motivo, questo ricordo pubblico non è accendere una candelina al defunto, ma un’occasione di guardarsi dentro e ritrovare le nostre capacità di ribellione, scazzo, conflitto, sberleffo che la sua arte ha acceso.

Normale che questo omaggio parta da luoghi di socialità reali, spazi in cui ci si incontra, ci si diverte, si pensa, si vive. Per una sera, tante persone che hanno avuto scambi con Lui, raccontano, suonano, recitano, portano un qualcosa che hanno lì da dieci anni ed è il momento di condividerlo, di rimetterlo in circolo.

Si parte da un pugno di luoghi ma si spera diventino migliaia o milioni, una festa nazionale e perché no, mondiale. Non staremmo oggi a parlare di certi temi in un certo modo non ci fosse stato Roberto Freak Antoni, magistralmente immortalato da Fabrizio Fenucci nell’immagine che rappresenta questa iniziativa, scattata al Premio Tenco vinto nel 2010.

Allora, Largo All’Avanguardia, Pubblico di Merda. Ci si incontra il 12 febbraio, dalle nove di sera a fin quando basta.

Questo appuntamento è amorevolmente sostenuto da Massimo Cirri di Caterpillar e viene realizzato con il patrocinio di Assomusica.

TORINO – Hiroshima Mon Amour

www.hiroshimamonamour.org

BOLOGNA – Locomotiv

https://www.locomotivclub.it/

ROMA – Monk

https://www.monkroma.it/



LIVORNO – The Cage

https://www.thecagetheatre.it/

PORDENONE – Capitol

https://capitolpordenone.com/

MILANO – Arci Bellezza

https://www.arcibellezza.it/

BRA – Caffè Boglione

https://www.caffeboglione.it/

RAVENNA – Fargo

https://www.bronsonproduzioni.com/club-beach-cafe/fargo/

MEZZAGO -Bloom

https://bloomnet.org/