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ELECTRIC CALLBOY: una data all’Unipol Forum di Milano a febbraio 2027

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Forti di una popolarità internazionale in clamorosa ascesa, gli ELECTRIC CALLBOY annunciano oggi le nuove date del loro “Tanzneid World Tour”.

Tra queste è previsto anche un concerto in Italia: lo show si terrà il 22 febbraio 2027 all’Unipol Forum di Assago (Milano).

In apertura si esibiranno altri artisti che saranno prossimamente comunicati.

I tedeschi, tra le avanguardie della scena electronicore e imminenti protagonisti dei principali festival estivi, torneranno quindi nel nostro Paese per il loro primo evento in un palazzetto. Il nuovo album della band sarà pubblicato ad agosto 2026.

CALLBOY – Tanzneid World Tour

+ special guests

22 febbraio 2027 – Assago (MILANO), Unipol Forum

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4tWtOhS

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