DROPKICK MURPHYS con Pennywise e the Rumjacks in concerto il 5 Febbraio a Jesolo (Venezia)

I Dropkick Murphys, dopo la data dello scorso 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, tornano in Italia nel 2023. Appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il prossimo 5 febbraio, data nella quale ci saranno ben tre special guests: i Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore punk mondiale, The Rumjacks, band folk punk di Sydney, e Jesse Ahern, cantautore e one man band di Boston.

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/Dropkick2022

I Dropkick Murphys da sempre ci regalano live scatenati e unici, capaci di far ballare, pensare e commuovere con l’allegria e la potenza della propria musica; un aspetto determinante per il successo del prossimo tour che vedrà anche la presentazione dal vivo del loro ultimo disco “This Machine Still Kills Fascists”, in uscita il prossimo 30 settembre per Pias/Dummy Luck Music. L’album, scritto su testi inediti di Woody Guthrie, è anticipato dai due singoli “Two 6’s Upside Down” e “Ten Times More”, già disponibili su tutte le piattaforme streaming. Il fondatore della band, Ken Casey, ha spiegato: “Il progetto ha richiesto molto tempo. Nora Guthrie pensa che a suo padre Woody gli sarebbe piaciuto da matti, che eravamo in qualche modo spiriti affini, per così dire, il che per noi è stato un grande onore.”

DROPKICK MURPHYS + PENNYWISE

special guests: The Rumjacks + Jesse Ahern

5 FEBBRAIO 2023 – JESOLO (VE)

@ Palazzo del Turismo

I biglietti acquistati in precedenza (4 febbraio 2022) rimangono validi per la nuova data.