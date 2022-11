Dopo 5 anni tornano i NOBRAINO con due date uniche a Bologna il 10 e 11 Marzo 2023

Dopo l’annuncio dell’unica data prevista per l’11 marzo 2023 andata sold out in 12 ore, i NOBRAINO annunciano una speciale “data unica per due volte“: l’appuntamento raddoppia e si aggiunge una data il 10 marzo 2023 all’Estragon di Bologna.

Dopo cinque anni, un ritorno chiesto a gran voce dai fan della band romagnola, a dieci anni da “Disco d’Oro”, l’album che li ha consacrati come una delle formazioni più importanti della scena di quegli anni.

Prevendite concerti > bit.ly/NobrainoEstragonDiceVen

“Qualche anno fa – raccontano i NOBRAINO – ci siamo fermati come una macchina finisce la benzina e gli eventi non hanno facilitato una ripartenza. Solo i fan continuavano a credere che potessimo ancora salire insieme su un palco. Vedremo se avevano ragione”.

Galeotto fu il matrimonio del trombettista che a settembre è convolato a nozze e che ha riunito la band attorno a un tavolo. La scintilla è riscattata proprio in quell’occasione, coi Nobraino di nuovo insieme su un (piccolo) palco durante un’occasione di festa. Da quel momento, la decisione maturata in questi mesi di tornare su un palco vero e proprio, quello così importante dell’Estragon di Bologna, il prossimo 10 e 11 marzo.

Era il settembre 2017 quando la band scendeva l’ultima volta dal palco per non metterci più piede. Le motivazioni erano quelle che possono accadere a un gruppo che suona da vent’anni insieme: si comincia da ragazzini in una stanzetta e poi ci si ritrova da adulti dopo migliaia di concerti a non condividere più visioni e motivazioni.

Dopo alcune esperienze soliste, però, è arrivato ora il momento di ritrovarsi e i NOBRAINO hanno ora solo voglia di tornare sul palco: ritrovarsi insieme e ritrovare il proprio pubblico per una grande festa che celebri una delle band più significative degli anni ’10.