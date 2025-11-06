Dopo 18 anni tornano i TWISTED SISTER: in concerto il 10 giugno 2026 a Milano

Dopo ben 18 anni di assenza dall’Italia, i leggendari TWISTED SISTER tornano finalmente nel nostro Paese!

La band ha appena annunciato una reunion e un tour mondiale che partirà nel 2026, in occasione del 50° anniversario della loro carriera.

Un traguardo incredibile per la storica formazione newyorkese, autrice di inni immortali come “We’re Not Gonna Take It” e “I Wanna Rock”.

L’unica data italiana sarà il 10 giugno 2026 alla MIND Live Arena di Rho (Milano), dove i Twisted Sister saliranno sul palco da headliner per un evento che si preannuncia imperdibile.

La line-up vedrà il ritorno di Joe “Seven” Franco alla batteria, già con la band ai tempi dell’album “Love Is For Suckers” e del relativo tour del 1987.

Al basso ci sarà Russell PzüTto, musicista che ha già collaborato con i Twisted Sister e con Dee Snider nei suoi progetti solisti.

Come special guest, saliranno sul palco i LORDI, la celebre rock band finlandese che nel 2026 festeggerà il 20° anniversario della vittoria all’Eurovision Song Contest!

Per celebrare questo importante traguardo, i Lordi presenteranno un set speciale insieme ai loro più grandi successi.

A completare la serata ci saranno gli Adam and the Metal Hawks (AMH), esplosiva band hard rock di Long Island (New York), formata nel 2019.

Guidati dal cantante Adam Ezegelian, finalista di American Idol, insieme a Johnny Barry (chitarra), Ryan Daversa (basso) e Griffin McCarthy (batteria), gli AMH si sono fatti conoscere grazie ai social — TikTok, Instagram e YouTube — dove contano quasi 8 milioni di follower.

Con le loro performance ad alta energia e il mix perfetto tra rock classico e modernità, saranno il perfetto antipasto di una notte leggendaria.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hPXSrd

Saranno disponibili un numero limitato di biglietti Gold Circle.