DJO: per la prima volta in Italia, a fine agosto in concerto a Roma e Milano

Djo arriva per la prima volta in Italia, con due concerti evento, prodotti da D’Alessandro e Galli, che si terranno nell’estate 2026.

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Il progetto musicale dell’attore, produttore e songwriter Joe Keery, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Stranger Things e Fargo, sarà protagonista di due appuntamenti imperdibili.

Djo è oggi una delle realtà più interessanti della scena internazionale, capace di unire sensibilità pop, ricerca sonora e un’estetica distintiva. Con il suo ultimo album The Crux, ha compiuto un’evoluzione significativa rispetto ai lavori precedenti, abbandonando le sonorità più lo-fi e synth-driven per abbracciare un suono più ricco e stratificato, ispirato al pop tra fine anni ’60 e ’70, con un ruolo centrale delle chitarre.

Il disco, trainato dal singolo “Basic Being Basic”, arrivato al numero 1 delle radio alternative negli Stati Uniti, ha consolidato il percorso artistico di Djo, proseguito con The Crux Deluxe, un’estensione naturale del progetto. Dopo un 2025 segnato da un tour mondiale sold out e da una nomination ai Grammy Awards, il 2026 sta confermando e ampliando il successo globale dell’artista: il brano “End of Beginning”, già fenomeno internazionale nel 2024, è tornato in vetta alle classifiche globali, con streaming in forte crescita e una diffusione in oltre 40 Paesi. Con milioni di ascolti e una fanbase in continua espansione, l’arrivo di Djo in Italia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prossima estate.

DJO

24-08-2026 – ROMA Cavea Auditorium Parco della Musica

25-08-2026 – SEGRATE (MI) Parco della Musica

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