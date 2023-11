DIE ANTWOORD: Ninja e ¥o-landi in concerto il 16 Aprile a Milano

Grande ritorno in Italia per DIE ANTWOORD, gruppo musicale rap/rave sudafricano di Città del Capo che annuncia oggi il tour europeo. Ninja e ¥o-landi saranno in concerto all’Alcatraz di Milano il prossimo 16 aprile 2024, per l’unica data italiana del “REANIMATED EU/UK Tour”.

Nel 2019 il duo si è preso una lunga pausa dai tour, per concentrarsi su ciò che riesce loro meglio: fare musica e creare arte. Ora i due artisti sono tornati con un trailer che anticipa il nuovo docufilm intitolato “ZEF la storia dei DIE ANTWOORD”, che sarà pubblicato nei primi mesi del nuovo anno. Il docu-film è stato prodotto e diretto dal film-maker sudafricano Jon Day, diretto dal fotografo surrealista Roger Ballen e narrato da Sixteen Jones, figlia di Ninja e ¥o-landi.

Ninja dichiara: “Abbiamo lavorato in privato e lontano dalle scene per così tanto tempo che in molti hanno creduto fossimo morti!”

¥o-landi dichiara: E’ per questo motivo che abbiamo deciso di chiamare il nostro nuovo tour Die Antwoord Reanimated!”.

Il nuovo album di DIE ANTWOORD intitolato “UIT DE HEMEL GEVALLEN” sarà pubblicato prossimamente.

DIE ANTWOORD Reanimated EU/UK Tour

16 aprile 2024 – Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Gc7tqb

Prezzo del biglietto in prevendita: € 37,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 43,00