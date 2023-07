DAVID DUCHOVNY and His Live Band in concerto il 18 novembre a Milano

Noto per aver interpretato personaggi di culto come l’agente Fox Mulder in X-Files e lo sregolato Hank Moody in Californication, David Duchovny arriva in Italia nella veste di cantautore per promuovere il suo ultimo album, Gestureland, pubblicato nel 2021.

DAVID DUCHOVNY and His Live Band in Concert

Sabato 18 Novembre 2023 – Milano

Magazzini Generali – via Pietrasanta, 16

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3rq392z

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/1rWkVR

Prevendita dalle ore 12:00 di venerdi 14 Luglio

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Oltre alla carriera su grande e piccolo schermo, negli anni Duchovny si è guadagnato un seguito sia come musicista che come scrittore. Il suo terzo album Gestureland è stato pubblicato durante la pandemia e ha sonorità che richiamano il pop californiano degli anni Settanta, l’alternative rock, il folk e il country. Si tratta davvero di musica senza tempo. «Non vorrei imitare nessuno», dice Duchovny, «ma per me si tratta di rock classico, di British Invasion, Bob Dylan, Tom Petty, Aimee Mann – sono suoni di cui ti innamori.»

Con le sue due pubblicazioni precedenti – Hell or Highwaterdel 2015 e Every Third Thought del 2017 – Duchovny ha ottenuto il plauso della critica: Allmusic ha definito la sua musica «un country folk eloquente, baciato dall’alt-rock, sulla scia di Wilco e The Wallflowers», mentre il Boston Globe ha lodato la voce di Duchovny.

Duchovny – cantautore su disco, e dotato di un sano senso dell’umorismo nella vita reale – ringrazia per i complimenti ma segue la sua modesta strada: «Finisco un disco, poi mi siedo e lo ascolto, e dico sì! È una bella roba melodica. Che altro puoi desiderare?»

A dare una mano con tutti questi suoni ci sono Colin Lee, Mitch Stewart e Pat McCusker, tre ex compagni di studi al Berklee College of Music e session man di lunga data, che hanno lavorato con Duchovny in tutti i suoi dischi.

Dopo l’uscita di Gestureland Duchovny ha pubblicato un nuovo romanzo (Truly Like Lightning), una novella (The Reservoir) ed è coautore – insieme all’illustratore Phillip Sevy – della graphic novel Kepler. Non contento, ha anche lavorato al riadattamento del suo romanzo Bucky F*cking Dent per il cinema, presentandolo in anteprima al Tribeca Film Festival. Ma come tutti i bravi musicisti è ansioso di tornare in tour e poter suonare dal vivo le nuove canzoni.

