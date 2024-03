CARMEN CONSOLI: annunciate le 12 date italiane del tour “Terra ca nun senti”

Terra ca nun senti, il concerto-evento con cui Carmen Consoli ha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, diventa ora un tour mondiale in partenza da New York il 22 maggio, per proseguire poi negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna – dove tornerà ad esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena – e Italia.

La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Con lei sul palco ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l’inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.

Tra le date del tour ci sarà anche un evento unico, gemello del concerto siracusano, l’8 giugno all’Anfiteatro Romano di Pompei (NA). Solo in questa data, saranno ospiti Donatella Finocchiaro, straordinaria attrice, e Giovanni Impastato, fratello di Peppino.

CARMEN CONSOLI – Tour 2024

Le prime date del tour:

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/434gyfe

22 maggio – New York – Le Poisson Rouge

24 maggio – Montreal – Festival Au Galop

28 maggio – San Francisco – Club Fugazi

29 maggio – Los Angeles – Whisky a Go Go

31 maggio – Miami – IIC

8 giugno – Pompei (NA) – Anfiteatro Romano

10 giugno – MESTRE (VE) – Parco Bissuola

22 giugno – OIRA (VB) – Tones Teatro Natura

28 giugno – FIESOLE (FI) – Teatro Romano

30 giugno – TRIESTE – Castello di San Giusto

19 luglio – Cartagena (ES) – La Mar de Músicas Festival

21 luglio – Gardone Riviera (BS) – Festival Tener-a-mente

8 agosto – MILAZZO (ME) – Teatro al Castello

9 agosto – FINALE DI POLLINA (PA) – Teatro Parco Urbano

10 agosto – MARINA DI MODICA (RG) – Auditorium Mediterraneo

11 agosto – AIDONE (EN) – Barbablù Fest

18 agosto – PRESICCE (LE) – Festival I Colori dell’Olio

24 agosto – CATONA (RC) – Catonateatro

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/434gyfe