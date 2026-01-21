BUSH: Gavin Rossdale e soci in concerto il 6 Luglio a Bologna per un’unica data

Tra i pilastri della scena alternative di metà anni Novanta, i Bush arrivano in Italia per un’unica imperdibile data estiva: la band capitanata da Gavin Rossdale salirà sul palco del BOnsai di Bologna lunedì 6 luglio 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pRwiMD

Con oltre 24 milioni di dischi venduti, una nomination ai GRAMMY®, 1,1 miliardi di stream e 28 successi consecutivi nella Top 40 (di cui otto al primo posto), la band londinese continua a definire il linguaggio del rock moderno. Inni senza tempo come Glycerine, Machinehead e Comedown restano dei capisaldi sia in radio che al cinema, continuando a conquistare fan di diverse generazioni. Il decimo album in studio dei Bush, I Beat Loneliness(earMusic, 2025), ha già totalizzato 13 milioni di stream e ha prodotto The Land of Milk and Honey, l’ottavo singolo della band al primo posto nella U.S. Active Rock Radio. Rolling Stone lo ha definito «post-grunge al suo meglio, con un alto fattore nostalgia».

Dopo un tour nordamericano estivo completamente esaurito, i Bush, composti da Gavin Rossdale (voce e chitarra), Chris Traynor (chitarra), Corey Britz (basso) e Nik Hughes (batteria) saranno in tournée tra Europa e Regno Unito, inclusa la loro prima apparizione all’iconico Stagecoach Festival ad aprile, e molto altro in arrivo. Dopo tre decenni di carriera, i Bush si confermano una delle forze più longeve e dinamiche del rock.

BUSH

Lunedì 6 Luglio 2026 – BOLOGNA

Bologna, BOnsai – Via di Corticella, 147

Inizio concerti h. 20:30

Pit: € 45,00 + prev.

Prato: € 37,00 + prev.

Tribuna numerata: € 42,00 + prev.