BUILT TO SPILL: a Maggio in concerto a Roma, Milano e Bologna

BUILT TO SPILL: Tre date a maggio per una delle band che ha definito il rock indie americano!

28 maggio 2023

LOCOMOTIV CLUB di BOLOGNA

29 maggio 2023

LARGO VENUE di ROMA

30 maggio 2023

SANTERIA TOSCANA 31 di MILANO

biglietti disponibili in prevendita su www.dice.fm

L’album uscito lo scorso autunno per Sub Pop Records è l’ennesima gemma nel lungo percorso di Doug Martsch e dei suoi Built to Spill, tra i padri fondatori dell’indie rock americano.

Una band con una carriera costellata di successi e ben radicata tra i suoi ascoltatori e che riesce a creare nuova musica accattivante con una facilità disarmante: il viaggio psichedelico di When the Wind Forgets Your Name mostra una freschezza incredibile per qualcuno da tanti anni sula scena e forse ha aiutato il passaggio su Sub Pop, la mitica etichetta indipendente americana, forgiatrice di tanti successi.