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BOB DYLAN: a novembre in concerto nei palazzetti di Milano, Roma e Bologna

Annunciato il ritorno in italia tre imperdibili concerti a Milano, Roma e Bologna

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Dopo il grande successo internazionale del Rough and Rowdy Ways Tour, Bob Dylan tornerà in Italia nell’autunno 2026 per tre concerti esclusivi.

L’artista si esibirà il 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna, portando sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4pmdMNA

Negli ultimi anni il Rough and Rowdy Ways Tour, nato dall’omonimo album pubblicato nel 2020, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. L’ultima pubblicazione ufficiale di Dylan è The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963 (2025), accolta con entusiasmo dalla critica internazionale. L’album Rough and Rowdy Ways, uscito nel 2020, ha invece rappresentato uno dei momenti più significativi della sua carriera recente, entrando nelle classifiche di fine anno di numerose testate specializzate e riaffermando il suo ruolo di protagonista assoluto della musica contemporanea.

Le tre date italiane si terranno in collaborazione con Yondr. L’utilizzo di telefoni cellulari, videocamere e dispositivi di registrazione sarà vietato durante lo spettacolo, per offrire al pubblico un’esperienza di ascolto ancora più immersiva e autentica.

BOB DYLAN

02-11-2026 – MILANO Unipol Dome
05-11-2026 – ROMA Palazzo dello Sport
07-11-2026 – BOLOGNA Unipol Arena

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4pmdMNA

BIGLIETTI. Virgin Radio Presale dalle ore 11.00 di lunedì 20 luglio.
La vendita generale sarà invece disponibile dalle ore 11.00 di mercoledì 22 luglio.

IMPORTANTE:
Durante l’evento è vietata ogni ripresa audio, video e fotografica. Su richiesta dell’Artista, questo concerto è un “PHONE FREE SHOW“, ciò significa che i telefoni possono essere introdotti in sala solo in custodia sigillata certificata per il tour.

– Come funziona? Una volta arrivato sul posto, Yondr (la compagnia di custodia per telefono impegnata in questo tour) avrà il suo personale dedicato a disposizione per aiutarti a mettere il tuo telefono in una custodia chiusa e sicura, che manterrai con te per tutta la serata.

– Cosa devo fare se ho un’emergenza e ho bisogno di accedere al mio telefono? Puoi sbloccare la custodia del telefono in qualsiasi momento recandoti in un’area dedicata e segnalata, destinata all’uso del telefono. Non esitare a chiedere aiuto a un membro dello staff di Yondr.

– Perché lo stiamo facendo ed è obbligatorio? Avendo sperimentato questa modalità senza telefono durante i tour recenti, crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po’ di più e i nostri sensi sono leggermente più acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E sì, è obbligatoria e non negoziabile.”

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