BAUHAUS in concerto il 6 giugno 2022 a Milano con la formazione originale

Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins e David J saranno in Italia a breve per un concerto straordinario: i BAUHAUS si esibiranno all’Alcatraz di Milano il 6 giugno per quello che si annuncia già da ora come un evento imperdibile.

La leggendaria band inglese, fondamentale nel definire sia la scena gothic rock, sia quella post-punk, si presenterà sul palco in formazione originale per celebrare i fasti di una carriera inimitabile.

BAUHAUS

6 giugno 2022 – Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/bauhaus2022



Prezzo del biglietto in prevendita: € 50,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 60,00

Biglietti in vendita da venerdì 8 aprile alle ore 16:00

ORARI

Apertura cancelli: ore 19:00

Inizio concerti: ore 21:00