BAUHAUS: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Rossella Mele

I BAUHAUS, leggendaria band inglese, fondamentale nel definire sia la scena gothic rock, sia quella post-punk, sono arrivati sul palco dell’Alcatraz di Milano in formazione originale per celebrare i fasti di una carriera inimitabile.

Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins e David J dopo 13 anni sono tornati insieme dando vita ad un concerto straordinario.

Clicca qui per vedere le foto dei Bauhaus all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

BAUHAUS – la scaletta del concerto di Milano

Rosegarden Funeral of Sores (John Cale cover)

Double Dare

In the Flat Field

A God in an Alcove

In Fear of Fear

Spy in the Cab

She’s in Parties

Kick in the Eye

Bela Lugosi’s Dead

Silent Hedges

The Passion of Lovers

Stigmata Martyr

Dark Entries

Encore:

Sister Midnight (Iggy Pop cover)

Telegram Sam (T. Rex cover)

Ziggy Stardust (David Bowie cover)