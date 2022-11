BANCO DEL MUTUO SOCCORSO 50: parte l’11 Novembre da Ferrara il nuovo tour

Dopo la grande accoglienza di pubblico e di critica per il concept album “Orlando: le forme dell’amore”, pubblicato sul mercato internazionale lo scorso 23 settembrein occasione dei 50 anni di attività della band, il Banco del Mutuo Soccorso si appresta a calcare i palcoscenici dei teatri per portare dal vivo le nuove composizioni dell’ambizioso progetto.

La tournée invernale, prodotta da Kinomusic, avrà inizio l’11 novembre, e il Teatro Comunale di Ferrara ospiterà il debutto.

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO 50

11 novembre 2022 Ferrara Teatro Comunale

24 novembre 2022 Milano Teatro dal Verme

15 gennaio 2023 Barletta Teatro Curci

1 febbraio 2023 Firenze Teatro Puccini

2 febbraio 2023 Castelnuovo Garfagnana Teatro Alfieri

2 marzo 2023 Catania Teatro ABC

3 marzo 2023 Palermo Teatro Golden

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TZ4TcD

Il Banco, capitanato dal carismatico leader Vittorio Nocenzi, proporrà per la prima volta dal vivo, i brani che compongono quest’album epico, prova definitiva di come il rock prog tradizionale possa evolversi in una moderna nuova miscela di suono e spirito, e che fisserà nuovi parametri per gli appassionati di progressive rock. La lunga genesi dell’album e il suo relativo lavoro in studio, prenderanno vita in questo tour per restituire al pubblico la vera essenza di quest’opera, che canta l’amore di noi tutti e ne descrive le forme che assume nelle nostre vite, riconoscendolo come il motore più potente dell’esistenza umana.

I concerti saranno l’occasione per riascoltare, oltre che i nuovi brani dell’Orlando, anche quelli più famosi del repertorio storico del Banco, che hanno reso la band uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.

Cinquant’anni intercorrono tra “Orlando: le forme dell’amore” e il “Salvadanaio”, uscito il 3 maggio 1972 per la Ricordi Dischi. Iniziava allora la storia del Banco. Il primo brano dell’album si intitolava “In Volo”, e nei suoi versi veniva evocato il personaggio di Astolfo e il suo Ippogrifo, il cavallo alato, due figure centrali de “L’Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, poema capolavoro del Rinascimento italiano. Con il nuovo album è un po’ come far ritorno in quello spazio ideale da dove spiccarono il volo, con la voglia di far ripartire questa storia fatta di musica, di idee, di diversità, di visioni e di sogni. Sono passate cinque decadi tra i due dischi, anni di mutamenti profondi nella società, nel costume e nel gusto. Un periodo lungo durante il quale il Banco non ha perso però la sua essenza originale, il suo approccio fuori dagli schemi, lontano dal luogo comune, restando una band d’avanguardia, e mantenendo, allo stesso tempo, un legame viscerale con le radici della musica.

Foto di Claudia Mazza