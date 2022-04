BACKSTREET BOYS: il “DNA World Tour” arriva sabato 22 ottobre a Bologna

Live Nation è lieta di annunciare l’attesissimo ritorno in Italia dei Backstreet Boys, l’iconica boyband degli anni Novanta nonché uno dei gruppi di maggiore successo della storia. Il DNA World Tour tornerà infatti in Europa e nel Regno Unito questo autunno, con un’unica tappa in Italia sabato 22 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

BACKSTREET BOYS

Sabato 22 Ottobre 2022 – BOLOGNA – Unipol Arena



Biglietti in vendita

– su Ticketone > https://bit.ly/backstreet2022

– su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/backstreetboys

Anteprima My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 7 aprile 2022

Vendite generale dalle ore 10.00 di venerdì 8 aprile 2022

La band si è esibita l’ultima volta per il pubblico di tutta Europa nel 2019, vendendo oltre 350.000 biglietti. Prodotto da Live Nation, il DNA World Tour 2022 partirà da Las Vegas questo fine settimana con quattro spettacoli.

All’insegna del loro famoso motto “Backstreet’s Back, Alright!”, sarà uno show epico quello del gruppo statunitense formato da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, a tre anni di distanza dal loro ultimo concerto italiano che aveva registrato il sold out a poche ore dalla messa in vendita.

In soccorso ai rifugiati costretti ad abbandonare le loro case in Ucraina ed in supporto a tutti gli straordinari esempi di solidarietà di tutto il mondo, i Backstreet Boys hanno scelto di destinare una parte del ricavato del loro DNA World Tour 2022 a UNHCR, l’agenzia ONU di protezione dei rifugiati. Questo contributo servirà a proteggere e assistere profughi e sfollati provenienti dall’Ucraina ed i suoi paesi confinanti.

In 29 anni la musica pop dei Backstreet Boys non è mai passata di moda. Con innumerevoli singoli alla posizione #1, tour da record, numerosi premi e oltre 130 milioni di dischi venduti, i BSB sono stati riconosciuti come la boy band di maggior successo della storia.

