AMERICAN FOOTBALL tornano in concerto il 19 Giugno all’Alcatraz di Milano

Eravamo appena riuscit* a smaltire i fazzoletti di due anni fa che già ne dobbiamo comprare altrettanti. Emottin* giovan* e cresciut, fate un bel respiro. Hellfire Booking Agency annuncia gli American Football!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4r7hVFa

Nel dolce passaggio dalla primavera all’estate, ventisette anni fa, gli American Football danno vita all’intramontabile omonimo LP in appena quattro giorni. Canzoni ariose, vulnerabili e sincere animano uno dei dischi più simbolici ed ellittici dell’intero Midwest emo, un punto di partenza, sosta ed arrivo cui generazioni e generazioni a seguire attingono scrupolosamente. Fonte eterna di riverente e fervente ammirazione, gli American Football sono simultaneamente il fenomeno di nicchia più famoso dell’underground e il segreto più celato del panorama mainstream, acclamati per aver dato luce a uno dei dischi rock più influenti del secolo da milioni di appassionat in tutto il pianeta.

Forti di un eccezionale sold out all’Alcatraz di Milano – prima al palco piccolo e poi al grande, – due anni fa, gli American Football, accompagnati dai Marconi Union, tornano con cuore più aperto che mai per farci inumidire gli occhi e tremare i polsi.

Un compito che non ci sentiremmo di affidare a nessun altr.

19 GIUGNO 2026 | ALCATRAZ, MILANO

Via Valtellina, 25, 20159 Milano

Prevendite Artist presale live dal 4 febbraio alle 10:00

Hellfire presale live dal 5 febbraio alle 10:00. Manda una prova dell’iscrizione alla nostra newsletter a holly@hellfirebooking.com per ricevere l’accesso anticipato!

Spotify presale live dal 5 febbraio alle 12:00

Prevendite generali live dal 6 febbraio alle 10:00

Gli American Football collaborano con PLUS1 affinché €1 di ogni biglietto venduto venga devoluto ad organizzazioni che proteggono i diritti de migrant* e supportano deportat* e rifugiat*.