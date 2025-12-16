Connect with us

Concerti

Addio dei SEPULTURA? A giugno 2026 in concerto a Roma e Milano

Published

Dopo quaranta gloriosi anni, la storia volge al termine. Hellfire Booking Agency annuncia le ultime date italiane dei Sepultura!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44xPQOi

Pionieri del metal estremo, i brasiliani Sepultura hanno brandito la torcia di innovatori e rivoluzionari per quattro decenni, lasciando un segno indelebile – figurato e letterale – su generazioni intere. Partiti dai bassifondi di un Paese devastato dalla censura e una dittatura militare ventennale, la fiamma dei Sepultura divora il globo con famelicità, inclemente e fatale, sfociata in death, thrash e groove, valendo loro contratti con Roadrunner Records e Nuclear Blast fra le varie, vendite straordinarie («Arise» va addirittura platino negli Anni ’90), innumerevoli esaltazioni dalla critica internazionale e 15 album in studio.

Dopo quarant’anni di onorato servizio, i Sepultura si accingono a terminare l’ultimo capitolo di una storia di successi, sacrifici e riscatti con due show che, ve lo assicuriamo, saranno a dir poco indimenticabili.

SEPULTURA

09 GIUGNO 2026 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO
Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate MI

10 GIUGNO 2026 | EUR SOCIAL PARK, ROMA
Parco del Ninfeo, Viale di Val Fiorita, 00144 Roma

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44xPQOi

