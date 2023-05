50 CENT + Busta Rhymes in concerto domenica 22 ottobre al Forum di Milano

A grande richiesta arriva in Italia 50 Cent che sarà protagonista di un unico imperdibile evento con special guest Busta Rhymes, il 22 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

L’artista pluripremiato è pronto a far scatenare il proprio pubblico con le sue più grandi hit. Il suo “The Final Lap Tour 2023” celebrerà il 20°anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, Get Rich or Die Tryin’, l’album che ha fatto la storia dell’hip hop.

50 CENT

special guest BUSTA RHYMES

UNICA DATA IN ITALIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023 – MILANO

ASSAGO – MEDIOLANUM FORUM

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/42sXrdj

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/JzkzDv

Prevendita My Live Nation da giovedì 11 maggio alle 10:00

Vendita generale da venerdì 12 maggio alle 10:00

Oggi Curtis “50 Cent” Jackson, pluripremiato agli EMMY® e ai GRAMMY®, ha annunciato che si imbarcherà in un tour globale per celebrare il20°anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, Get Rich or DieTryin’. Prodotto da Live Nation e presentato da Sire Spirits, il The Final Lap Tour farà tappa in Nord America e in Europa, tra cui Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Amsterdam, Oslo, Parigi e molte altre.

Il Final Lap Tour vedrà l’icona del rap esibirsi in decine di successi amati dai fan e in vetta alle classifiche, oltre a brani selezionati che non sono stati eseguiti dal vivo da decenni. Inoltre, il tour sarà supportato dall’ospite speciale e amico di lunga data Busta Rhymes in tutte le date.

La prima data del tour in Nord America è prevista per venerdì 21 luglio al Maverik Center di Salt Lake City, UT, mentre la tappa europea inizierà giovedì28 settembre allo Ziggo Dome di Amsterdam, Paesi Bassi.

Riconosciuto come uno degli artisti musicali più talentuosi e prolifici del suo tempo, 50 Cent è diventato famoso con il suo album di debutto da record, Get Rich or Die Tryin’. Da allora, ha venduto più di 30 milioni di album in tutto il mondo ed è stato insignito dei più prestigiosi riconoscimenti. Jackson ha sfruttato il suo potere di star per raggiungere un successo senza precedenti come imprenditore, attore, regista e produttore esecutivo. Da Get Rich or Die Tryin’, uno degli album venduti più velocemente nella storia, alla creazione di uno degli accordi più influenti dell’hip-hop con la vendita di Vitaminwater, Jackson continua a battere record. Attualmente, detiene il record della premiere più vista di sempre di una serie televisiva su Starz con “Power Book II: Ghost”.

Curtis “50 Cent” Jackson si è ritagliato una fiorente carriera televisiva e cinematografica come produttore e star di prim’ordine. Nel 2005 ha fondato la G-Unit Film & Television, Inc. che ha prodotto un’ampia varietà di contenuti su numerose piattaforme e ha venduto una miriade di show a vari network. Tra questi, lo show numero 1 di Starz, acclamato dalla critica, “Power”, di cui è stato non solo co-protagonista ma anche produttore esecutivo e regista. Si è concentrato con successo sull’espansione dell’universo di “Power” con gli spin-off “Power Book II: Ghost”, “Power Book III: Raising Kanan” e “Power Book IV: Force”. La G-Unit Film & Television ha anche prodotto il successo della ABC “For Life” e sta attualmente producendo la terza stagione della serie di successo “Black Mafia Family” per Starz e ha recentemente pubblicato la docuserie “Black Mafia Family”. Nel 2023Jackson ha annunciato un accordo di sviluppo multi progetto non esclusivo con la FOX. La G-Unit sta inoltre sviluppando le serie sceneggiate “Fightland” e “Queen Nzinga” per Starz e “Trill League” per BET+, “Untitled” per Paramount+ con Chad Stahelskialla regia e un veicolo con Nicki Minaj come protagonista “Lady Danger” per Freevee. La G-Unit Film & Television ha recentemente distribuito “Hip Hop Homicides” a WeTV. Jackson si sta anche espandendo nello spazio dei podcast attraverso il suo nuovo banner G-Unit Audio con il debutto di Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down a Drug Lord in collaborazione con iHeart Media e LionsgateSound. La società sta anche costruendo il suo programma di film, a partire da un accordo per tre film horror in collaborazione con il fenomeno horror Eli Roth e 3BlackDot e Expendables 4 in arrivo con Millennium e Lionsgate.

