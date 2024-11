YOU ME AT SIX + The XCERTS + Mouth Culture: le foto e la setlist del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



È nel 2005 che gli You Me At Six vedono la luce per la prima volta. E da allora la band ha passato gli ultimi due decenni a conquistare il globo con un sound travolgente, riff seducenti e un’onestà disarmante, che li han resi uno degli gruppi più coinvolgenti della storia del loro genere.

Performance dal vivo fra un party e un ritrovamento di sé stess*, gli You Me At Six sono un uragano di pop punk quintessenziale quanto elettrico, una scarica di energia d’amore, dubbio e guarigione valsa infiniti premi e riconoscimenti in giro per il mondo. Con alle spalle innumerevoli live sui palchi dei festival più esclusivi del panorama internazionale, gli You Me At Six si rimettono in gioco con «Truth Decay,» ottavo ed esilarante album rilasciato da Rise Records. Un successone che vede addirittura l’intervento di Rou Reynolds (Enter Shikari) e Cody Frost.

Gli You Me At Six son tornati in Italia per una data a cuore aperto ieri sera 27 novembre 2024, l’occasione perfetta per salutare una delle band più toccanti dell’ultimo ventennio. A rendere la serata ancora più strappalacrime, The Xcerts e Mouth Culture.

YOU ME AT SIX: la scaletta di Milano

Intro – All Night Long (Lionel Richie song)

Room to Breathe

Loverboy

Stay With Me

Save It for the Bedroom

Deep Cuts

Give

Night People ((with Elements of “We Will Rock You” by Queen))

Fresh Start Fever

Straight to My Head

Lived a Lie

Crash

SUCKAPUNCH

MAKEMEFEELALIVE

No Future? Yeah Right

Mixed Emotions (I Didn’t Know How to Tell You What I Was Going Through)

No One Does It Better

Liquid Confidence (Acoustic)

Take on the World

Beautiful Way

BIS

Bite My Tongue

Reckless

Underdog