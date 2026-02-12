WEDNESDAY live: in viaggio tra rumore e redenzione.

Articolo di Simona Ventrella | Foto di Davide Merli



C’è qualcosa di irriducibile nei Wednesday: una tensione costante tra lirismo e abrasione che, dal vivo, diventa materia fisica, quasi tattile. In un set di un’ora e venti, la band guidata da Karl Hartmann ha trasformato il palco dell’Arci Bellezza in un paesaggio sonoro capace di alternare dolcezza rurale e detonazioni elettriche, come se il cuore dell’America del Sud fosse attraversato da una linea ad alta tensione.

Fin dall’apertura con “Reality TV Argument Bleeds”, le chitarre si scontrano invece di intrecciarsi; la voce di Hartmann sembra arrivare da un punto preciso tra la gola e un ricordo che non vuole guarire. È subito chiaro che il concerto non sarà un semplice susseguirsi di canzoni, ma una narrazione emotiva. Hartmann canta con una voce che pare sempre sul punto di incrinarsi: non per fragilità, ma per eccesso di verità. Ogni parola ha il peso di un ricordo vissuto, ogni pausa è una crepa nel racconto.

Compatto e senza fronzoli, il gruppo lavora su dinamiche estreme con precisione chirurgica. Nei momenti più quieti, le chitarre si intrecciano in un jangle malinconico che richiama certo alt-country degli anni Novanta; poi, all’improvviso, la materia sonora si ispessisce. “Got Shocked” e “Wound Up Here (By Holdin On)” tengono la tensione alta, ma è già evidente che non si tratti di una semplice riproposizione del catalogo. Le canzoni vengono allungate, tirate, quasi messe alla prova. C’è qualcosa di profondamente sostenuto nel loro modo di stare sul palco, non folkloristico, ma emotivo. Una malinconia che sa di parcheggi vuoti e lattine schiacciate.

Wednesday in concerto al Circolo Arci Bellezza, Milano. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Eppure sarebbe riduttivo leggere i Wednesday solo attraverso la lente dello shoegaze o del noise-rock. Brani come “Toothache” e “Quarry” mostrano una scrittura attenta ai dettagli narrativi: piccoli frammenti di provincia, ironia amara, romanticismo sghembo. La prima è fragile come un diario aperto; la seconda cresce lenta fino a implodere. Hartmann non ha bisogno di teatralità: resta quasi immobile, ma ogni parola pesa. È un carisma sottratto, tutto interno.

“Elderberry Wine” è un momento di sospensione, un brindisi amaro che rallenta il battito prima di nuove increspature elettriche. Dal vivo colpisce anche la gestione dello spazio: le pause non sono riempitivi, ma respiri collettivi. C’è un silenzio quasi religioso prima delle esplosioni, un’attesa che amplifica l’impatto dei brani più ruvidi. La sezione ritmica, solida e mai invadente, tiene insieme le derive più rumorose senza perdere il senso della melodia. È un equilibrio raro: potenza senza compiacimento, vulnerabilità senza manierismo.

Chiudono con “Wasp”, più asciutta, quasi nervosa, come un insetto che punge e sparisce. Nessun bis enfatico, nessuna posa da rockstar. Solo strumenti appoggiati a terra e un pubblico che resta qualche secondo in silenzio prima di capire che è davvero finita.

Wednesday in concerto al Circolo Arci Bellezza, Milano. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

L’impressione finale è quella di una band che ha trovato una voce distintiva in un panorama spesso affollato di poca fantasia. I Wednesday non citano il passato: lo assorbono e lo riformulano. Il concerto si chiude tra ‘entusiamo del pubblico e applausi lunghi, quasi riconoscenti. Non c’è teatralità, non c’è niente studiato al millimetro. Solo la sensazione di aver assistito a qualcosa di autentico, imperfetto e proprio per questo necessario.

In un’epoca di iperproduzione e filtri leviganti, i Wednesday ricordano che la musica può ancora essere ruvida, narrativa, profondamente umana. E sul palco questa verità suona più forte di qualsiasi amplificatore.

Clicca qui per vedere le foto dei Wednesday a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Wednesday – la scaletta del concerto di Milano

Reality TV Argument Bleeds

Got Shocked

Wound Up Here (By Holdin On)

Candy Breath

Hot Rotten Grass Smell

Formula One

Phish Pepsi

Gary’s II

Pick Up That Knife

Toothache

Quarry

Elderberry Wine

Townies

Bull Believer

Wasp