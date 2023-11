WATERPARKS + Stand Atlantic: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Il pop rock trio dei Waterparks annuncia un tour europeo il prossimo autunno, inclusa la tappa italiana di ieri mercoledì 15 novembre 2023 alla Santeria Toscana 31 di Milano; a precederlo sul palco ci sono stati gli Stand Atlantic.

Il tour ha anticipato di pochi giorni la pubblicazione di Intellectual Property, il nuovo album, che uscirà su etichetta Fueled By Ramen il 14 aprile. La band aveva pubblicato diversi singoli carichi di energia tra i quali Real Super Dark. Il brano inizia in maniera prepotente, una vera e propria catarsi che si manifesta attraverso un’elettronica stridente, urla gutturali e un canto inaspettatamente orecchiabile. Nell’ottobre 2022, il gruppo ha condiviso l’incendiaria Fuck About It (feat. blackbear), dopo la intima e quasi diaristica Self Sabotage, a cui è stata data una nuova interpretazione grazie al featuring con i Good Charlotte. Self Sabotage è il secondo singolo della formazione su Fueled By Ramen, preceduto da Funeral Grey, che ha segnato l’inizio di una nuova era per il trio.

Clicca qui per vedere le foto dei Waterparks + Stand Atlantic a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

WATERPARKS – la scaletta del concerto di Milano

ST*RFUCKER

Numb

Rare

Stupid for You

Crave

Sneaking Out of Heaven

BRAINWASHED

2 BEST FRIENDS

FUCK ABOUT IT

Magnetic

[Reboot]

Royal

Telephone

RITUAL

I Miss Having Sex but at Least I Don’t Wanna Die Anymore

CLOSER

A NIGHT OUT ON EARTH

BIS

REAL SUPER DARK

Turbulent

FUNERAL GREY

STAND ATLANTIC – la scaletta del concerto di Milano

hair out

Jurassic Park

pity party

Wavelength

Lavender Bones

Hate Me (Sometimes)

Sex on The Beach

Blurry

bloodclot

dumb

kill[h]er

deathwish

molotov [OK]