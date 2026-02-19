Connect with us

VOWER: le foto e la scaletta del concerto presso La Cripta di Cusano Milanino

Published

Vower concerto La Cripta Cusano Milanino del 18 febbraio 2026
Foto di Katarina Dzolic

Vower debutto italiano alla Cripta con l’apertura dei Benthos

Si è svolta ieri sera presso La Cripta di Cusano Milanino la prima esibizione in Italia dei Vower. La band britannica ha scelto il club dell’hinterland milanese per presentarsi al pubblico italiano con un live incentrato sulle sonorità post-metal e alternative che caratterizzano il proprio repertorio.

Ad aprire la serata sono stati i Benthos, formazione italiana attiva nell’ambito progressive metal. Il loro set ha proposto strutture articolate, alternanza di dinamiche e un approccio tecnico che ha contribuito a preparare il pubblico all’esibizione principale. La risposta della sala è stata attenta e partecipe fin dalle prime esecuzioni.

I Vower sono saliti sul palco con un concerto compatto e coerente, costruito sull’equilibrio tra parti melodiche e momenti più incisivi. Le chitarre stratificate e la sezione ritmica hanno definito l’impatto sonoro della performance, mentre la componente vocale ha mantenuto un registro espressivo in linea con l’identità della band. La dimensione raccolta del locale ha favorito una buona resa complessiva e un’interazione diretta con il pubblico presente.

La data è stata promossa da Hub Music Factory, realtà attiva nell’organizzazione di concerti e tournée in ambito alternative e metal. Negli ultimi anni l’organizzazione ha contribuito a portare in Italia artisti della scena internazionale, affiancando al tempo stesso progetti nazionali e realtà emergenti, con l’obiettivo di consolidare un circuito live attento alle nuove proposte.

Il concerto del 18 febbraio segna così una tappa significativa per i Vower, che con questa data inaugurano il loro percorso dal vivo in Italia, inserendosi in una scena locale sempre più aperta alle proposte internazionali di area alternative e progressive.


Clicca qui per vedere le fotografie del concerto dei Vower presso La Cripta a Cusano Milanino, oppure sfoglia la gallery qui sotto

Vower

Vower – la scaletta del concerto di MILANO

  1. STUCK
  2. DEADWEIGHT
  3. FALSE RITUALS
  4. MOTH BECOMES THE FLAME
  5. DAWN IN ME
  6. WAKE OF FAILURE
  7. SERPENT
  8. KUSH
  9. SATELLLITES
  10. SHROUND
  11. EYES OF NIHILIST
