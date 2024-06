VASCO ROSSI: Guarda le foto e scopri la scaletta della prima data di Milano

Foto di Luca Moschini



Ieri sera, Vasco Rossi ha dato il via al suo “Vasco Live 2024”, con un primo concerto sold out allo Stadio San Siro di Milano. Un ritorno trionfale per il Komandante, che ha regalato al suo pubblico uno show elettrizzante di oltre due ore, ripercorrendo i suoi più grandi successi e regalando nuove emozioni.

Un concerto che ha confermato ancora una volta Vasco Rossi come uno dei più grandi artisti italiani di sempre. I prossimi appuntamenti con il “Vasco Live 2024” sono l’8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno sempre allo Stadio San Siro di Milano e il 25, 26, 29, 30 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.

Vasco Rossi, come sempre, si è dimostrato un vero animale da palcoscenico. Ha cantato con grinta e passione, coinvolgendo il pubblico in ogni momento. Non sono mancati i suoi momenti di ironia e di riflessione, che hanno reso il concerto ancora più speciale.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto di Milano

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei



Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi (+ presentazione band)

Vita spericolata / Canzone

Albachiara