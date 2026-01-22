VAEVA: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

VAEVA – cinque ragazzi brianzoli classe 2005 – portano sul palco un’energia autentica e travolgente, frutto di una crescita iniziata tra le strade e le metropolitane di Milano. Con il nuovo EP Preda dei venti, la band segna una rinascita musicale e personale, tra emozioni sincere, sogni e caos creativo. Un live giovane, intenso e carico di voglia di mettersi in gioco, senza paura.

Biografia dei VAEVA

I VAEVA muovono i primi passi tra le strade di Milano e le vibrazioni della metropolitana, portando la loro musica direttamente tra la gente, senza filtri. Presto iniziano a farsi notare nei locali del capoluogo lombardo e in varie città d’Italia, costruendo dal basso una fanbase affezionata e in continua crescita.

Nel giro di poco tempo pubblicano cinque singoli e un EP, ma è con l’uscita del loro ultimo brano, “C’era il temporale”, che avviene una vera e propria svolta: una rinascita musicale e personale che segna l’inizio di un nuovo capitolo. Il pezzo diventa il simbolo di una maturazione artistica, ma anche del desiderio di mettersi in gioco senza paura.

Oggi i VAEVA sono pronti a portare in giro per l’Italia il loro sound, fatto di parole semplici ma mai banali, emozioni vere e un mix di caos, sogni e verità vissute sulla pelle. Scrivono di quello che vedono, che provano, che li travolge, trasformando ogni esperienza in musica. E se il mondo corre, loro rispondono con note, sorrisi e la voglia di non fermarsi mai.

VAEVA: la scaletta del concerto di Milano

TARARA Fingere di ridere L’acchiappasogni Lamette Prendimi Sangue ribelle Are U Ready + Psycho Killer Briciole La collina dei ciliegi C’era il temporale (Non) mi piace In bianco e nero

BIS