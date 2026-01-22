Connect with us

VAEVA: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

VAEVA in concerto al Circolo Magnolia di Milano a Gennaio 2026, le foto e la scaletta del live.

Published

VAEVA in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it
VAEVA in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

VAEVA – cinque ragazzi brianzoli classe 2005 – portano sul palco un’energia autentica e travolgente, frutto di una crescita iniziata tra le strade e le metropolitane di Milano. Con il nuovo EP Preda dei venti, la band segna una rinascita musicale e personale, tra emozioni sincere, sogni e caos creativo. Un live giovane, intenso e carico di voglia di mettersi in gioco, senza paura.

Biografia dei VAEVA

VAEVA in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it
VAEVA in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

VAEVA muovono i primi passi tra le strade di Milano e le vibrazioni della metropolitana, portando la loro musica direttamente tra la gente, senza filtri. Presto iniziano a farsi notare nei locali del capoluogo lombardo e in varie città d’Italia, costruendo dal basso una fanbase affezionata e in continua crescita.

Nel giro di poco tempo pubblicano cinque singoli e un EP, ma è con l’uscita del loro ultimo brano, “C’era il temporale”, che avviene una vera e propria svolta: una rinascita musicale e personale che segna l’inizio di un nuovo capitolo. Il pezzo diventa il simbolo di una maturazione artistica, ma anche del desiderio di mettersi in gioco senza paura.

Oggi i VAEVA sono pronti a portare in giro per l’Italia il loro sound, fatto di parole semplici ma mai banali, emozioni vere e un mix di caos, sogni e verità vissute sulla pelle. Scrivono di quello che vedono, che provano, che li travolge, trasformando ogni esperienza in musica. E se il mondo corre, loro rispondono con note, sorrisi e la voglia di non fermarsi mai.

Segui i Vaeva su: Instagram e TikTok

Clicca qui per vedere le foto dei VAEVA a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

VAEVA

VAEVA: la scaletta del concerto di Milano

  1. TARARA
  2. Fingere di ridere
  3. L’acchiappasogni
  4. Lamette
  5. Prendimi
  6. Sangue ribelle
  7. Are U Ready + Psycho Killer
  8. Briciole
  9. La collina dei ciliegi
  10. C’era il temporale
  11. (Non) mi piace
  12. In bianco e nero

BIS

  1. ETCIÙ
  2. (Non) mi piace
