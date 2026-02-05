Turin Brakes: le foto e la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Foto di Martina Fiore



In un panorama musicale sempre più affollato e iper-stimolato, i Turin Brakes continuano a muoversi in controtendenza. Attivi dalla fine degli anni Novanta, la band londinese guidata da Olly Knights e Gale Paridjanian ha costruito la propria identità su un songwriting misurato, fatto di armonie vocali raffinate, chitarre intrecciate e un folk-rock che non ha mai cercato scorciatoie. Fin dall’esordio con The Optimist LP, il loro percorso è stato coerente e riconoscibile, capace di evolversi senza tradire un’estetica fondata sull’ascolto e sulla durata. Proprio in questo stile, il concerto degli Turin Brakes all’Arci Bellezza di Milano si distingue per autenticità.

La data milanese all’Arci Bellezza si inserisce perfettamente in questa filosofia. Un club dalla dimensione raccolta, più adatto all’intimità che alla spettacolarizzazione, e proprio per questo ideale per accogliere un live dei Turin Brakes: il concerto a Milano presso Arci Bellezza ha valorizzato la band.

Ad aprire la serata sono stati An Early Bird e Dog Byron, due proposte diverse ma complementari. Il primo ha scaldato il pubblico con un set essenziale e acustico. Dog Byron, invece, hanno portato sul palco un approccio più diretto e ruvido, con la chitarra elettrica come strumento predominante, e una energia che ha lasciato il pubblico entusiasta. A Milano, questo concerto dei Turin Brakes all’Arci Bellezza è stato preceduto da queste due band in modo perfetto.

Quando i Turin Brakes sono saliti sul palco, l’impressione è stata quella di una band perfettamente a suo agio nel proprio spazio. Nessun eccesso, nessuna posa: solo canzoni suonate con cura e una naturalezza che deriva da anni di esperienza condivisa, proprio come si sente durante un concerto come quello all’Arci Bellezza di Milano.

Il pubblico dell’Arci Bellezza ha risposto con un’attenzione quasi religiosa, interrotta solo da applausi calorosi e sorrisi di riconoscimento. C’era la sensazione condivisa di trovarsi davanti a una band che non ha nulla da dimostrare, ma molto da condividere. Brani più recenti e pezzi storici hanno convissuto senza attriti, come capitoli diversi dello stesso racconto, dimostrando quanto il suono dei Turin Brakes sia rimasto coerente pur evolvendosi nel tempo. Anche questa volta il concerto milanese degli Turin Brakes a Arci Bellezza è stato speciale.

Tra un brano e l’altro, pochi interventi parlati, misurati, sinceri. Quel tanto che basta per creare un contatto umano, senza spezzare il flusso emotivo del concerto. È anche questo uno dei loro punti di forza: la capacità di far sentire ogni spettatore parte di qualcosa di piccolo ma significativo. D’altra parte, il pubblico di Milano ha vissuto il concerto dei Turin Brakes all’Arci Bellezza come una vera esperienza.

In un’epoca in cui molti concerti puntano sull’impatto visivo e sull’eccesso, la serata dei Turin Brakes all’Arci Bellezza è sembrata quasi un atto di resistenza gentile. Un promemoria del fatto che la musica dal vivo può ancora essere uno spazio di ascolto, di vicinanza, di emozioni non urlate: il concerto Milanese è stato in questo senso emblematico per Turin Brakes e Arci Bellezza.

Quando le luci si sono riaccese, la sensazione era quella di aver assistito a qualcosa di semplice ma prezioso. Un concerto che non cercava di stupire, ma di restare. E che, proprio per questo, ha lasciato il segno. Il concerto Turin Brakes ad Arci Bellezza Milano resterà sicuramente tra i ricordi più vivi del pubblico.

Clicca qui per vedere le foto dei Turin Brakes a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Turin Brakes: la scaletta del concerto di Milano

Pays to Be Paranoid Spacehopper Long Distance Future Boy Bye Pod Apocolips We Were Here World Like That 72 Keep Me Around Last Chance Fishing for a Dream Underdog What’s Underneath Lazy Bones

ENCORE