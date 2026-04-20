TINARIWEN: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Tinariwen sono tornati in Italia per tre concerti speciali. La band simbolo del “desert blues” sta facendo tappa nel nostro paese per una tournée primaverile che ha preso il via ieri 20 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano, prosegue il 21 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e si concluderà il 22 aprile all’Hall di Padova.

Avvolti nelle loro lunghe vesti del deserto e con i tradizionali turbanti tuareg, i Tinariwen sono i pionieri di quello che oggi è conosciuto come desert blues: un linguaggio musicale inconfondibile che loro stessi chiamano assuf, parola della lingua Tamasheq che significa “nostalgia” o “malinconia di casa”.

Nati dall’esperienza della ribellione tuareg del 1990, quando decisero di scambiare i kalashnikov con le chitarre, i Tinariwen hanno saputo fondere l’anima ribelle del rock’n’roll con le sonorità ipnotiche del Sahara, dando vita a un suono magnetico fatto di voci ruvide, chitarre avvolgenti e ritmi scanditi dal battito delle mani.

In oltre due decenni di carriera, la band è diventata una presenza fissa nei principali festival del mondo, contribuendo a diffondere e valorizzare la cultura e l’identità del popolo tuareg.

Nel corso del loro cammino musicale, i Tinariwen hanno collaborato con alcuni dei più importanti artisti internazionali — tra cui Kurt Vile, Cass McCombs, Micah Nelson (figlio di Willie Nelson), Cat Power, Wilco, Bon Iver e Jack White.

Chi sono i Tinariwen ?

Nucleo aperto e cangiante di musicisti tuareg provenienti dalle regioni sudsahariane del Mali, i Tinariwen (“deserti” o “spazi vuoti” in lingua berbera locale) prendono forma a inizio anni ’80 nei campi profughi militarizzati allestiti in Algeria da Gheddafi, dove la loro opposizione militante al governo centrale dello stato africano li ha spinti a cercare rifugio. Il primo motore del gruppo è il cantante e chitarrista Ibrahim Ag Alhabib, giovane nomade costretto all’esilio, come molti suoi coetanei, dopo che il padre è stato fucilato per collaborazionismo con i ribelli antigovernativi. Lui stesso e altri membri della formazione originale prendono parte ad alcuni episodi di guerriglia e diventano la voce ufficiale dell’MPA, il movimento rivoluzionario del Mali che ne finanzia le attività pagando loro l’acquisto di strumenti e l’affitto di sale prova: le prime cassette autoprodotte hanno circolazione esclusivamente locale ma conquistano l’attenzione dei giovani maliani grazie alla forza del messaggio libertario e alla modernità dei suoni che abbinano chitarre elettriche e ritmiche incisive alla tradizione dei cantastorie e agli insegnamenti di maestri come il connazionale Ali Farka Toure. Del 1996 è la decisione di dedicarsi alla musica a tempo pieno: tre anni dopo, il loro coinvolgimento nell’organizzazione di un grande festival locale di world music (“Festival in the Desert”) li mette in contatto con il gruppo francese dei Lo’Jo e con il chitarrista inglese Justin Adams (componente dei Strange Sensation di Robert Plant: un altro dei loro primi sostenitori), produttori di un Cd intitolato THE RADIO TISDAS SESSIONS che diventa anche la prima opera dei Tinariwen a varcare i confini africani. Dopo l’uscita nel 2004 di un secondo disco, AMASSAKOUL (TRAVELLER) (poi ripubblicato col titolo di THE SOUL REBEL OF AFRICAN DESERT insieme con il Dvd-documentario “Teshumara”), inizia un periodo di intensa attività live in Europa (WOMAD, Cambridge Folk Festival, Roskilde) e negli Stati Uniti (New York, Chicago); la popolarità della pittoresca band subisce un’impennata soprattutto dopo che Carlos Santana la invita al suo fianco sul palco del Festival di Montreux. Il 2007 è l’anno della definitiva affermazione a livello internazionale: l’album AMAN IMAN (WATER IS LIFE), ancora prodotto da Adams e recensito positivamente da tutte le maggiori testate rock, apre al gruppo le porte del celebre festival di Glastonbury e di popolari programmi televisivi (il “Later with Jools Holland” della BBC); nel corso dello stesso anno i Tinariwen si esibiscono per due volte anche in Italia, partecipando in estate al Festival di Villa Arconati e conquistando il pubblico con uno spettacolo affascinante per suoni e colori (tutti i membri del gruppo, una decina di elementi, vestono in colorati abiti tuareg, cantando e danzando sul palco). Il 18 agosto la band africana apre addirittura un concerto dei Rolling Stones allo Slane Castle di Dublino.

Nel 2009 arriva IMIDIAWIN COMPANIONS, seguito nel 2011 da TASSILLI, a cui partecipano diversi ospito: membri di TV On The Radio, Nels Cline (Wilco), Dirty Dozen Brass Band.

Clicca qui per vedere le foto di Tinariwen a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

TINARIWEN: la scaletta del concerto di Milano

Alkhar dessouf Imidiwan Takyadam Le Chant des Fauves N’ak Ténéré Lyat Sagherat Assani Kek Alghalm Imidiwan Win Sahara Amassakoul Amidinim Ehaf Solan Tahoult Tahalamot Assawt Erghad Afewo Matadjam

BIS

Soixante Trois Sastanàqqàm Chaghaybou