THE WHITE BUFFALO: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

THE WHITE BUFFALO torna finalmente dal vivo per l’unica data italiana, in concerto ieri sera all’Alcatraz di Milano.

Dopo due anni esatti può finalmente partire il tour internazionale a sostegno dell’ultima fatica discografica “On The Widow’s Walk” di The White Buffalo, il cantante, cantautore e chitarrista Jake Smith, esperto narratore di storie e candidato Emmy.

“On The Widow’s Walk” è una dichiarazione convincente di un artista unico le cui canzoni sono costantemente estratte dal mondo della TV e del cinema; e ora che la musica genuina e artigianale riceve un maggiore livello di attenzione, il tempismo è perfetto per mettere nuovamente in luce quest’album potente e provocatorio.

THE WHITE BUFFALO – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Problem Solution

One Lone Night

The Drifter

Rocky/Widow Walk

Don’t You Want It

Cursive

Set My Body Free

Oh Darlin’ What Have I Done

Love Song #1

Sycamore

Stunt Driver

Into the Sun

No History

Come Join the Murder

Joe and Jolene

The Whistler

I Got You

The Pilot