THE REAL MCKENZIES: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Questa sera i The Real McKenzies sono tornati a Milano per un concerto al Legend Club, portando sul palco la loro inconfondibile miscela di punk rock e tradizione celtica. La band canadese proseguirà il tour con altre due date nel nostro Paese: mercoledì 21 gennaio al Drunk In Public di Morrovalle (MC) e giovedì 22 gennaio all’Agorà Pub di Finale Emilia (MO).

Il loro ultimo album Songs Of The Highland, Songs Of The Sea, pubblicato nel 2022 in occasione del trentesimo anniversario della band canadese, è un omaggio alla Scozia e al mare, fonti di ispirazione per il gruppo guidato dal carismatico Paul McKenzie. Raccoglie canti popolari e shanty marinari di secoli fa, reinterpretati con l’ironia e l’energia punk che hanno reso celebre la band.

L’album si apre con Scotland The Brave, che segna l’inizio di un viaggio tra tradizione e modernità. «L’idea è nata dal nostro chitarrista Mario Nieva», racconta McKenzie. «Ci sembrava il momento giusto per tornare alle origini, ma con il nostro sound. Queste canzoni sono antiche, ma raccontano ancora le mie storie e quelle di tutti noi». Nel disco troviamo anche i versi immortali del poeta scozzese Robert Burns, come My Heart’s In The Highlands e A Red, Red Rose. «Sono cresciuto con Robert Burns», racconta McKenzie. «Abbiamo interpretato almeno quindici dei suoi brani: nessuno al mondo lo porta sul palco in questo modo».

Con Songs Of The Highland, Songs Of The Sea, i The Real McKenzies confermano il proprio ruolo di ambasciatori del celtic-punk e della tradizione scozzese nel mondo. Un album che unisce ironia e malinconia, whisky e tempeste, per ricordarci che certi canti del passato possono ancora far vibrare le corde.

THE REAL MCKENZIES – La scaletta del concerto al Legend Club di Milano