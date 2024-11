THE GHOST INSIDE + GIDEON: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Grido di unificazione per tutti gli outcast, i THE GHOST INSIDE sono una storia di perseveranza, devozione e tenacia oltre ogni scala di misurazione. Vittima di un terribile incidente stradale che ha portato alla perdita di una gamba del loro batterista e al trapasso di due persone, i Ghost Inside sono una marcia inesorabile verso la conquista delle avversità e, già che ci sono, delle onde sonore dell’intero globo, con un metalcore scatenato, schietto e travolgente. Sostenuti dalla Epitaph, sold out da più di 6,000 biglietti in 4 minuti (celebre lo show di ritorno allo Shrine di Los Angeles) e riconoscimenti strepitosi dalla critica, i The Ghost Inside si ereggono come titani su palchi dall’importanza inenarrabile come Hellfest, Jera on Air e Resurrection. GIDEON si sono uniti in apertura ai The Ghost Inside a LIVE CLUB di Trezzo

Clicca qui per vedere le foto dei Ghost Inside + Gideon in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)



GHOST INSIDE – la scaletta del concerto di Milano

Death Grip

Earn It

The Great Unknown

Move Me

Dear Youth (Day 52)

Split

Secret

Mercy

Pressure Point

Out of Control

Wash It Away

Light Years

Faith or Forgiveness

Between the Lines

Avalanche

Engine 45