Reportage Live

THE DIVINE COMEDY: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

The Divine Comedy in concerto ai Magazzini Generali di Milano del 25
Febbraio 2026, le foto del live.

Published

The Divine Comedy concerto Magazzini Generali Milano del 25 febbraio 2026
The Divine Comedy in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Serata di grande raffinatezza musicale ieri ai Magazzini Generali di Milano, dove The Divine Comedy hanno portato l’unica data italiana del loro tour europeo. Un appuntamento atteso da tempo dal pubblico milanese, che ha risposto con una partecipazione attenta e calorosa, riempiendo il club in ogni ordine di posto.

Guidata dal carismatico Neil Hannon, la formazione ha costruito un set solido e coerente, capace di coniugare l’eleganza orchestrale che da sempre contraddistingue il progetto con una dimensione live più diretta e coinvolgente. La scaletta ha alternato brani tratti dall’ultimo lavoro in studio a composizioni ormai entrate stabilmente nel repertorio storico della band, offrendo una panoramica completa del percorso artistico del gruppo.

L’impianto sonoro, nitido e ben bilanciato, ha valorizzato gli arrangiamenti sofisticati e le sfumature dinamiche, elemento centrale nella proposta dei Divine Comedy. Architetture melodiche complesse, liriche ironiche e momenti di delicata introspezione si sono susseguiti con naturalezza, sostenuti da una band affiatata e precisa. Hannon, impeccabile nella conduzione della serata, ha saputo alternare leggerezza e profondità, mantenendo un dialogo costante con il pubblico senza mai forzare i toni.

Prima dell’ingresso degli headliner, il palco è stato affidato agli Swan Seas, chiamati ad aprire la serata con un set misurato ma efficace. La formazione italiana ha proposto un sound dalle atmosfere evocative e contemporanee, riuscendo progressivamente a catturare l’attenzione della sala. Una prova convincente che ha contribuito a creare il clima ideale per l’esibizione principale.

Clicca qui per vedere le foto dei The Divine Comedy ai Magazzini Generali di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

The Divine Comedy
