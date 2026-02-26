THE DIVINE COMEDY: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Katarina Dzolic

Serata di grande raffinatezza musicale ieri ai Magazzini Generali di Milano, dove The Divine Comedy hanno portato l’unica data italiana del loro tour europeo. Un appuntamento atteso da tempo dal pubblico milanese, che ha risposto con una partecipazione attenta e calorosa, riempiendo il club in ogni ordine di posto.

Guidata dal carismatico Neil Hannon, la formazione ha costruito un set solido e coerente, capace di coniugare l’eleganza orchestrale che da sempre contraddistingue il progetto con una dimensione live più diretta e coinvolgente. La scaletta ha alternato brani tratti dall’ultimo lavoro in studio a composizioni ormai entrate stabilmente nel repertorio storico della band, offrendo una panoramica completa del percorso artistico del gruppo.

L’impianto sonoro, nitido e ben bilanciato, ha valorizzato gli arrangiamenti sofisticati e le sfumature dinamiche, elemento centrale nella proposta dei Divine Comedy. Architetture melodiche complesse, liriche ironiche e momenti di delicata introspezione si sono susseguiti con naturalezza, sostenuti da una band affiatata e precisa. Hannon, impeccabile nella conduzione della serata, ha saputo alternare leggerezza e profondità, mantenendo un dialogo costante con il pubblico senza mai forzare i toni.

Prima dell’ingresso degli headliner, il palco è stato affidato agli Swan Seas, chiamati ad aprire la serata con un set misurato ma efficace. La formazione italiana ha proposto un sound dalle atmosfere evocative e contemporanee, riuscendo progressivamente a catturare l’attenzione della sala. Una prova convincente che ha contribuito a creare il clima ideale per l’esibizione principale.

